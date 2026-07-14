 నేడు విశాఖకు వైఎస్‌ జగన్‌ | YS jagan Visit Vishaka Live Updates | Sakshi
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నేడు విశాఖకు వైఎస్‌ జగన్‌

నేడు విశాఖకు వైఎస్ జగన్

  • నేడు విశాఖకు వైఎస్ జగన్
  • బోటు ప్రమాదంలో గల్లంతైన మత్స్యకారుల కుటుంబాలకు పరామర్శ
  • ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడిన కారి చిన్నాను కూడా కలవనున్న వైఎస్‌ జగన్.
2026-07-14 08:20:25
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