 ఐపీఎస్ అధికారి సునీల్‌ నాయక్‌ సంచలన పోస్ట్‌ | IPS Officer Sunil Nayak Sensational Tweet | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఐపీఎస్ అధికారి సునీల్‌ నాయక్‌ సంచలన పోస్ట్‌

Feb 24 2026 11:00 AM | Updated on Feb 24 2026 11:19 AM

IPS Officer Sunil Nayak Sensational Tweet

సాక్షి, విజయవాడ: తాను ఎస్టీగా పుట్టడమే నేరమా? అంటూ ఐపీఎస్ అధికారి సునీల్‌ నాయక్‌ సంచలన పోస్ట్‌ చేశారు. ‘‘ఉన్నత ఉద్యోగాల్లో చిన్నకులాల వారు ఉంటే తట్టుకోలేరా?. రఘురామ కేసులో ఉద్దేశపూర్వకంగా నన్ను ఇరికించారు. 2021లో జరిగిన ఘటన ఇది. 2024లో ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో నా పేరు లేదు. నా పాత్ర లేకున్నా నన్ను నిందితుడిగా చేర్చారు’’ అంటూ సునీల్‌ నాయక్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. రఘురామ కాల్‌ డేటా తీస్తే ఎంతమందిని బెదిరించారో తెలుస్తుందని.. సరైనా సమయంలో ఆధారాలు బయటపడతానంటూ సునీల్‌ నాయక్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా పోస్ట్‌ చేశారు.

రెడ్‌బుక్‌ రాజ్యాంగ వేధింపులను బిహార్‌లో కూడా అమలు చేసేందుకు బరితెగించిన ఏపీ పోలీసులు ఘోర పరాభవానికి గురైన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం బిహార్‌లో విధులు నిర్వహిస్తున్న గిరిజన ఐపీఎస్, ఐజీ స్థాయి అధికారి సునీల్‌ నాయక్‌ను అక్రమంగా అరెస్టు చేసేందుకు అక్కడకు వెళ్లిన సీఎం చంద్రబాబు సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఎస్పీ దామోదర్‌ తన బృందంతో కలసి బీభత్సం సృష్టించారు. సోమవారం తెల్లవారుజామున పట్నాలోని సునీల్‌ నాయక్‌ నివాసం గోడదూకి మరీ ఎస్పీ దామోదర్‌ బృందం కిడ్నాపర్ల మాదిరిగా చొరబడటం తీవ్ర విభ్రాంతికి గురి చేసింది. ఏపీ పోలీసుల దౌర్జన్యాన్ని బిహార్‌ పోలీసు యంత్రాంగం యావత్తూ ఒక్కటై అడ్డుకుంది.

మరోవైపు, ఏపీ పోలీసుల తీరుపై పట్నా కోర్టు తీవ్రంగా మండిపడింది. ఎస్పీ దామోదర్‌ దర్యాప్తు అధికారులు పాటించాల్సిన కనీస నిబంధనలను కూడా అనుసరించకుండా ఓ ఐపీఎస్‌ అధికారి నివాసంలో చొరబడటంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ‘‘ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో పేరు లేదు.. కేసు డైరీ లేదు.. స్థానిక కోర్టు నుంచి వారెంట్‌ లేదు.. ఇవేవీ లేకుండా ఒక సామాన్యుడిని కూడా అరెస్టు చేయడానికి వీల్లేదు.. అటువంటిది ఒక ఐపీఎస్‌ అధికారిని అరెస్టు చేయడానికి ఏపీ నుంచి పోలీసులు బిహార్‌ రావడం ఏమిటి..? సునీల్‌ నాయక్‌ అరెస్టు­ను అనుమతించేది లేదు.. ట్రాన్సిట్‌ వారెంట్‌ జారీ చేసే ప్రసక్తే లేదు..‘‘ అని పట్నా సివిల్‌ కోర్టు మండిపడింది. సునీల్‌ నాయక్‌ను అరెస్టు చేసేందుకు అనుమతించేది లేదని తేల్చి చెప్పింది.

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అమెరికాలో విరుచుకుపడుతున్న మంచు తుపాను (ఫొటోలు)
photo 2

ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ అంజలి (ఫొటోలు)
photo 3

గుర్తుపట్టలేని విధంగా సీనియర్ నటి.. మేకప్‌ తీయడానికే 2 గంటలు (ఫోటోలు)
photo 4

తెలంగాణలో వడగళ్ల వాన బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 5

సోమాజిగూడలో హీరోయిన్‌ నిధి అగర్వాల్‌ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
High Tension In Mexico 1
Video_icon

మెక్సికోలో మాఫియా గ్యాంగ్ బీభత్సం..
Ram Charan Upcoming Movie Update 2
Video_icon

Ram Charan: మళ్లీ బుచ్చిబాబుతోనే..!
Iran America Clashes 3
Video_icon

యుద్ధం తధ్యం.. ఇరాన్‌లోని ఇండియన్స్ కు పిలుపు
Ambati Rambabu SENSATIONAL Comments On TDP Rowdies Attack 4
Video_icon

నన్ను, నా కుటుంబాన్ని కాల్చేయమని.. బాబు, లోకేష్ పై అంబటి సంచలన కామెంట్స్
Vijay’s Emotional Words on Wedding with Rashmika Mandanna 5
Video_icon

ది వెడ్డింగ్ ఆఫ్ విరోష్.. పెళ్లిపై విజయ్ ఎమోషనల్
Advertisement
 