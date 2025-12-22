 జగన్‌ పుట్టినరోజుకు వేడుకలు చేస్తారా? | Police Face Criticism Over Arrests Of YSRCP Leaders During Jagan Birthday Celebrations, More Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జగన్‌ పుట్టినరోజుకు వేడుకలు చేస్తారా?

Dec 22 2025 11:40 AM | Updated on Dec 22 2025 12:33 PM

Illegal Cases On YSRCP Activists

అనంతపురం జిల్లా: కళ్యాణదుర్గం నియోజకవర్గంలో పోలీసుల వ్యవహారశైలిపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి పుట్టినరోజు వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించిన వైఎస్సార్‌ సీపీ శ్రేణులను పోలీసులు టార్గెట్ చేశారు.

బ్రహ్మసముద్రం మండలం బొమ్మగానిపల్లి గ్రామ సర్పంచ్‌ ఆదినారాయణ రెడ్డి సహా ఐదుగురు వైఎస్సార్‌ సీపీ నేతలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. జగన్‌ పుట్టినరోజు వేడుకలను గ్రాండ్‌గా ఎందుకు నిర్వహించారంటూ పోలీసులు ప్రశ్నిస్తూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం.

జగన్‌ బర్త్‌డే వేడుకలకు సంబంధించి సరైన కారణాలు చెప్పకుండానే నేతలను అదుపులోకి తీసుకోవడం అక్రమ అరెస్టులేనని వైఎస్సార్‌ సీపీ నాయకులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై వివరాలు తెలుసుకునేందుకు పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు వెళ్లిన సాక్షి విలేఖరి శాంత కుమార్‌ని  ఎస్సై నరేంద్ర దుర్భాషలాడు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫ్రెండ్ పెళ్లిలో క్తీరి సురేశ్ హంగామా (ఫొటోలు)
photo 2

‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ సినిమా ప్రెస్ మీట్ లో డింపుల్ హయాతి (ఫొటోలు)
photo 3

మెరిసిన జెమీమా..మురిసిన విశాఖ (ఫొటోలు)
photo 4

ఆది సాయికుమార్ ‘శంబాల’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

జూబ్లీహిల్స్‌లో సందడి చేసిన సినీనటి సమంత (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Birthday Celebrations At GD Nellore 1
Video_icon

జీడీ నెల్లూరులో ఘనంగా వైఎస్ జగన్ పుట్టినరోజు వేడుకలు
KSR Live Show Over YS Jagan Craze In Birthday Celebrations 2025 2
Video_icon

పెరిగిన జగన్ క్రేజ్.. టెన్షన్ లో కూటమి నేతలు
Vegetables Price Hike Due To Cold Wave In Telugu States 3
Video_icon

తినలేం బాబోయ్.. కొండెక్కిన కూరగాయల ధరలు
YS Jagan Birthday Celebrations At Addanki 4
Video_icon

అద్దంకిలో YS జగన్ పుట్టినరోజు వేడుకలు
YSRCP Seediri Appalaraju About YS Jagan Birthday Celebration 5
Video_icon

బాబూ కళ్లు పెద్దవి చేసి చూడు.. దటీజ్ YS జగన్
Advertisement
 