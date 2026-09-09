బ్యాంకులకు వరుసగా నాలుగు రోజులు సెలవులు

శ్రీకాకుళం: జిల్లాలోని బ్యాంకులు అన్నింటికీ వరుసగా నాలుగు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. ఈనెల 11, 12, 13, 14 తేదీల్లో బ్యాంకులు తెరుచుకోవు. 11వ తేదీన అన్ని జాతీయ బ్యాంకుల ఉద్యోగులు ఐదు రోజుల పని దినాలను డిమాండ్ చేస్తూ సమ్మె చేయాలని నిర్ణయించారు. 11వ తేదీలోగా ప్రభుత్వం చర్చ లు జరపని పక్షంలో ఆ రోజు సిబ్బంది అంతా విధులకు హాజరు కాకుండా సమ్మెలో పాల్గొననున్నారు. 12వ తేదీన రెండో శనివారం, 13వ తేదీన ఆదివారం, 14న వినాయక చవితి పండుగ సందర్భంగా నాలుగు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి.
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