కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విశాల్ త్వరలోనే తన బ్యాచిలర్ జీవితానికి శుభం కార్డు వేయబోతున్నాడు.
మేషం...
పసిడి ధరలకు రూపాయి బలహీనత ఆజ్యం పోసింది.
గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, వర్
గ్రహం అనుగ్రహం:
మంచి తల్లిదండ్రులుగా ఉండటం అంటే అలాం...
పొట్టివాడైనా..గట్టివాడమ్మ అన్న నానుడ...
నా ఫోన్ హ్యాక్ అయిందా? అంటూ పలువురు ...
ప్రపంచంలో అత్యధిక ధనవంతుల్లో 5వ వ్యక�...
సరిగ్గా 23 యేళ్ల కిందట ట్రిపుల్ ఐటీ హ�...
కోల అంటే కర్రపుల్ల.. ఆట అంటే నృత్యం.. ఈ �...
ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమ�...
ఇది రాజకోట రహస్యం చిత్రం కాదు. అచ్చంగ�...
బీజింగ్: భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చ�...
వాషింగ్టన్: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనా...
సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణలో కీలక పర�...
సాక్షి, విశాఖపట్నం: రాష్ట్రంలో మళ్లీ �...
ప్రేమ విఫలం లేదా మనం ఎంతగానో ఆరాధించ�...
ఒక్కసారి ఊహించండి! సాలీడు అల్లిన గూడ�...
ఒకప్పుడు చేపల కోసం సముద్రంలోకి వల వే�...
Sep 2 2025 10:48 AM | Updated on Sep 2 2025 11:12 AM
దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్సార్ 16వ వర్థంతి సందర్భంగా ఇడుపులపాయలోని వైఎస్సార్ ఘాట్ వద్ద మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి నివాళులర్పించారు.
ఇడుపులపాయ వైఎస్సార్ ఘాట్ వద్ద వైఎస్ జగన్ నివాళులు (ఫోటోలు)
తిరుపతిలో ఘనంగా గణేష్ నిమజ్జనం (ఫొటోలు)
‘మధరాసి’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ మెరిసిన హీరోయిన్ రుక్మిణీ వసంత్ (ఫొటోలు)
నటుడి కుమారుడి పెళ్లిలో కార్తీ, విజయ్ సేతుపతి, శివకార్తికేయన్ (ఫోటోలు)
‘మధరాసి’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
అర్ధరాత్రి ఆటోనగర్ సాక్షి ప్రధాన కార్యాలయానికి పోలీసులు
ఇడుపులపాయలో వైఎస్ జగన్, వైఎస్ విజయమ్మ విజువల్స్
బాంబు పేల్చిన ఎమ్మెల్సీ కవిత
ఆటోపై పవన్ పోస్టర్ తీసేస్తున్న ఫ్యాన్స్
SCO సదస్సు వద్ద మోదీ-పుతిన్-జిన్పింగ్ స్నేహ ప్రదర్శన