 ఇడుపులపాయ వైఎస్సార్ ఘాట్ వద్ద వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళులు (ఫోటోలు) | YSRCP Chief YS Jagan Pays Tribute To Dr YS Rajasekhara Reddy At YSR Ghat Photos | Sakshi
ఇడుపులపాయ వైఎస్సార్ ఘాట్ వద్ద వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళులు (ఫోటోలు)

Sep 2 2025 10:48 AM | Updated on Sep 2 2025 11:12 AM

దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్సార్‌ 16వ వర్థంతి సందర్భంగా ఇడుపులపాయలోని వైఎస్సార్‌ ఘాట్‌ వద్ద మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి నివాళులర్పించారు.

YS Jagan Mohan Reddy pays tribute YS Rajasekhara Reddy YSR Ghat Photos
