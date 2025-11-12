 వణికిస్తున్న చలి.. జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే (ఫొటోలు) | Cold Wave Alert For Telangana, Temperatures To Drop Significantly From November 11-19, Photos Gallery Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Telangana Cold Wave Alert: వణికిస్తున్న చలి.. జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే (ఫొటోలు)

Nov 12 2025 7:42 AM | Updated on Nov 12 2025 9:04 AM

Telangana Cold Wave Alert Telangana Cold Weather Updates1
1/18

Telangana Cold Wave Alert Telangana Cold Weather Updates2
2/18

Telangana Cold Wave Alert Telangana Cold Weather Updates3
3/18

Telangana Cold Wave Alert Telangana Cold Weather Updates4
4/18

Telangana Cold Wave Alert Telangana Cold Weather Updates5
5/18

Telangana Cold Wave Alert Telangana Cold Weather Updates6
6/18

Telangana Cold Wave Alert Telangana Cold Weather Updates7
7/18

Telangana Cold Wave Alert Telangana Cold Weather Updates8
8/18

Telangana Cold Wave Alert Telangana Cold Weather Updates9
9/18

Telangana Cold Wave Alert Telangana Cold Weather Updates10
10/18

Telangana Cold Wave Alert Telangana Cold Weather Updates11
11/18

Telangana Cold Wave Alert Telangana Cold Weather Updates12
12/18

Telangana Cold Wave Alert Telangana Cold Weather Updates13
13/18

Telangana Cold Wave Alert Telangana Cold Weather Updates14
14/18

Telangana Cold Wave Alert Telangana Cold Weather Updates15
15/18

Telangana Cold Wave Alert Telangana Cold Weather Updates16
16/18

Telangana Cold Wave Alert Telangana Cold Weather Updates17
17/18

Telangana Cold Wave Alert Telangana Cold Weather Updates18
18/18

# Tag
Telangana Cold weather Weather photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఈ ఆలయం లో శివుడు తలక్రిందులుగా ఉంటాడు...ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

‘ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌’ మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌లో హీరోయిన్‌ అను ఇమ్మాన్యుయేల్ (ఫొటోలు)
photo 3

‘సంతాన ప్రాప్తిరస్తు’ ప్రీ రిలీజ్ లో మెరిసిన చాందినీ చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 4

వణికిస్తున్న చలి.. జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే (ఫొటోలు)
photo 5

అల్లరి నరేశ్ 12ఏ రైల్వే కాలనీ మూవీ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
RK Roja Rally At Tirupati For Medical Colleges Privatization 1
Video_icon

RK రోజా ఆధ్వర్యంలో భారీగా ప్రజా ఉద్యమం ర్యాలీ
Leopard Spotted In Maharashtra Pimpri Ghat 2
Video_icon

చిరుత నుంచి రక్షణ కోసం ఊరుఊరంతా కలిసి..
High Tension In YSRCP Praja Udyamam Rally 3
Video_icon

అడ్డుకున్న పోలీసులు.. తిప్పికొట్టిన YSRCP నేతలు
Varikuti Ashok Babu Shocking Comments On Chandrababu 4
Video_icon

Varikuti Ashok: కరోనా టైంలో జగన్ సీఎంగా లేకపోతే.. చంద్రబాబును ఇప్పటికి ఛీ కొడుతున్నారు
Ambati Rambabu vs AP Police Heated Argument In YSRCP Praja Udyamam 5
Video_icon

YSRCP Praja Udyamam: అంబటి ఉగ్రరూపం..

Advertisement