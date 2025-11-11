 జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక.. ఓటేసిన ప్రముఖులు (ఫొటోలు) | Jubilee Hills By-Elections 2025 Polling Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక.. ఓటేసిన ప్రముఖులు (ఫొటోలు)

Nov 11 2025 10:46 AM | Updated on Nov 11 2025 10:55 AM

Jubilee Hills By-Elections 2025 Polling Photos1
1/14

Jubilee Hills By-Elections 2025 Polling Photos2
2/14

Jubilee Hills By-Elections 2025 Polling Photos3
3/14

Jubilee Hills By-Elections 2025 Polling Photos4
4/14

Jubilee Hills By-Elections 2025 Polling Photos5
5/14

Jubilee Hills By-Elections 2025 Polling Photos6
6/14

Jubilee Hills By-Elections 2025 Polling Photos7
7/14

Jubilee Hills By-Elections 2025 Polling Photos8
8/14

Jubilee Hills By-Elections 2025 Polling Photos9
9/14

Jubilee Hills By-Elections 2025 Polling Photos10
10/14

Jubilee Hills By-Elections 2025 Polling Photos11
11/14

Jubilee Hills By-Elections 2025 Polling Photos12
12/14

Jubilee Hills By-Elections 2025 Polling Photos13
13/14

Jubilee Hills By-Elections 2025 Polling Photos14
14/14

# Tag
Jubilee Hills bypoll Jubilee Hills Election News Telangana photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఈ ఆలయం లో శివుడు తలక్రిందులుగా ఉంటాడు...ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

‘ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌’ మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌లో హీరోయిన్‌ అను ఇమ్మాన్యుయేల్ (ఫొటోలు)
photo 3

‘సంతాన ప్రాప్తిరస్తు’ ప్రీ రిలీజ్ లో మెరిసిన చాందినీ చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 4

వణికిస్తున్న చలి.. జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే (ఫొటోలు)
photo 5

అల్లరి నరేశ్ 12ఏ రైల్వే కాలనీ మూవీ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
RK Roja Rally At Tirupati For Medical Colleges Privatization 1
Video_icon

RK రోజా ఆధ్వర్యంలో భారీగా ప్రజా ఉద్యమం ర్యాలీ
Leopard Spotted In Maharashtra Pimpri Ghat 2
Video_icon

చిరుత నుంచి రక్షణ కోసం ఊరుఊరంతా కలిసి..
High Tension In YSRCP Praja Udyamam Rally 3
Video_icon

అడ్డుకున్న పోలీసులు.. తిప్పికొట్టిన YSRCP నేతలు
Varikuti Ashok Babu Shocking Comments On Chandrababu 4
Video_icon

Varikuti Ashok: కరోనా టైంలో జగన్ సీఎంగా లేకపోతే.. చంద్రబాబును ఇప్పటికి ఛీ కొడుతున్నారు
Ambati Rambabu vs AP Police Heated Argument In YSRCP Praja Udyamam 5
Video_icon

YSRCP Praja Udyamam: అంబటి ఉగ్రరూపం..

Advertisement