 సుడిగాలి సుధీర్‌ 'హైలెస్సో' కొత్త సినిమా ప్రారంభం (ఫొటోలు)
సుడిగాలి సుధీర్‌ ‘హైలెస్సో’ కొత్త సినిమా ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Sep 30 2025 7:50 AM | Updated on Sep 30 2025 7:50 AM

Sudigali Sudheer Hilesso Movie Opening Photos1
1/15

సుడిగాలి సుధీర్‌ (సుధీర్‌ ఆనంద్‌) హీరోగా ‘హైలెస్సో’ చిత్రం సోమవారం ఆరంభమైంది. ప్రసన్న కుమార్‌ కోట దర్శకత్వంలో వజ్ర వారాహి సినిమాస్‌ బ్యానర్‌పై శివ చెర్రీ, రవికిరణ్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

Sudigali Sudheer Hilesso Movie Opening Photos2
2/15

సుధీర్, అతని సరసన హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న నటాషా సింగ్, నక్ష శరణ్, కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న అక్షర గౌడలపై చిత్రీకరించిన ముహుర్తపు సన్నివేశానికి దర్శకులు మెహర్‌ రమేశ్, చందు మొండేటి, వశిష్ఠ కెమెరా స్విచాన్‌ చేయగా, దర్శకుడు వీవీ వినాయక్‌ క్లాప్‌ కొట్టారు.

Sudigali Sudheer Hilesso Movie Opening Photos3
3/15

హీరో నిఖిల్‌ టైటిల్‌ను లాంచ్‌ చేశారు. నిర్మాత బన్నీ వాసు స్క్రిప్ట్‌ను అందజేశారు.

Sudigali Sudheer Hilesso Movie Opening Photos4
4/15

గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే కథాంశంతో ఈ చిత్రం రూపొందుతోంది.

Sudigali Sudheer Hilesso Movie Opening Photos5
5/15

Sudigali Sudheer Hilesso Movie Opening Photos6
6/15

Sudigali Sudheer Hilesso Movie Opening Photos7
7/15

Sudigali Sudheer Hilesso Movie Opening Photos8
8/15

Sudigali Sudheer Hilesso Movie Opening Photos9
9/15

Sudigali Sudheer Hilesso Movie Opening Photos10
10/15

Sudigali Sudheer Hilesso Movie Opening Photos11
11/15

Sudigali Sudheer Hilesso Movie Opening Photos12
12/15

Sudigali Sudheer Hilesso Movie Opening Photos13
13/15

Sudigali Sudheer Hilesso Movie Opening Photos14
14/15

Sudigali Sudheer Hilesso Movie Opening Photos15
15/15

# Tag
Sudigali Sudheer new movie opening Tollywood photo gallery Web Cinema Photos
