'శ్రీ చిదంబరం గారు' మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫోటోలు)

Jan 24 2026 12:47 PM | Updated on Jan 24 2026 1:00 PM

Sri Chidambaram Garu Movie Press Meet Photos1
1/11

శ్రీమతి. చింతా వరలక్ష్మీ సమర్పణలో శ్రీ చక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్ మీద చింతా వినీష రెడ్డి, చింతా గోపాల కృష్ణా రెడ్డి నిర్మాతలుగా చింతా రాజశేఖర్ రెడ్డి సహ నిర్మాతగా వినయ్ రత్నం తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘శ్రీ చిదంబరం’.

Sri Chidambaram Garu Movie Press Meet Photos2
2/11

ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ నిర్మాత వంశీ నందిపాటి థియేట్రికల్‌ రిలీజ్‌ చేస్తున్నారు. వంశీ తుమ్మల, సంధ్యా వశిష్ట జంటగా నటించిన ఈ చిత్రం నుంచి ఇటీవల టీజర్‌ను విడుదల చేశారు.

Sri Chidambaram Garu Movie Press Meet Photos3
3/11

చిత్ర విడుదల తేది ప్రకటన ప్రెస్‌మీట్‌ శుక్రవారం హైదరాబాద్‌లో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా చిత్రాన్ని ఫిబ్రవరి 6న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా థ్రియేట్రికల్‌ విడుదల చేస్తున్నట్లుగా ప్రకటించారు మేకర్స్‌.

Sri Chidambaram Garu Movie Press Meet Photos4
4/11

Sri Chidambaram Garu Movie Press Meet Photos5
5/11

Sri Chidambaram Garu Movie Press Meet Photos6
6/11

Sri Chidambaram Garu Movie Press Meet Photos7
7/11

Sri Chidambaram Garu Movie Press Meet Photos8
8/11

Sri Chidambaram Garu Movie Press Meet Photos9
9/11

Sri Chidambaram Garu Movie Press Meet Photos10
10/11

Sri Chidambaram Garu Movie Press Meet Photos11
11/11

# Tag
chidambaram press meet Tollywood photo gallery Web Cinema Photos
