 ఘనంగా ప్రారంభమైన ‘ఇరువురు భామల కౌగిలిలో’ చిత్రం (ఫొటోలు) | Niharika Konidela At Iruvuri Bhamala Kougililo Movie Opening Cermony, Photos Went Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఘనంగా ప్రారంభమైన ‘ఇరువురు భామల కౌగిలిలో’ చిత్రం (ఫొటోలు)

Nov 10 2025 7:50 AM | Updated on Nov 10 2025 10:13 AM

Niharika Konidela At Iruvuri Bhamala Kougililo Movie Opening Cermony1
1/21

‘కమిటీ కుర్రాళ్లు’ ఫేమ్‌ త్రినాథ్ వర్మ హీరోగా, వైష్ణవి కొల్లూరు, మలినా హీరోయిన్లుగా అక్షర గౌడ కీలకపాత్రలో నటిస్తోన్న ఈ చిత్రంలో ఎంతోమంది ప్రముఖ నటులు నటించనున్నారు.

Niharika Konidela At Iruvuri Bhamala Kougililo Movie Opening Cermony2
2/21

ఈ చిత్రం ఆదివారం హైదరాబాద్‌ అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో అతిరథ మహారుధుల సమక్షంలో ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

Niharika Konidela At Iruvuri Bhamala Kougililo Movie Opening Cermony3
3/21

చిత్ర ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా హీరో హీరోయిన్లపై నిహారికా కొణిదెల క్లాప్‌నివ్వగా ప్రముఖ దర్శకులు బి.గోపాల్‌ కెమెరా స్విచాన్‌ చేశారు.

Niharika Konidela At Iruvuri Bhamala Kougililo Movie Opening Cermony4
4/21

ఫస్ట్‌షాట్‌కి ప్రముఖ దర్శకులు ఎ కోదండరామిరెడ్డితో పాటు నిర్మాత, కెమెరామెన్‌ ఎస్‌ గోపాల్‌రెడ్డి గౌరవ దర్శకత్వం వహించారు.

Niharika Konidela At Iruvuri Bhamala Kougililo Movie Opening Cermony5
5/21

Niharika Konidela At Iruvuri Bhamala Kougililo Movie Opening Cermony6
6/21

Niharika Konidela At Iruvuri Bhamala Kougililo Movie Opening Cermony7
7/21

Niharika Konidela At Iruvuri Bhamala Kougililo Movie Opening Cermony8
8/21

Niharika Konidela At Iruvuri Bhamala Kougililo Movie Opening Cermony9
9/21

Niharika Konidela At Iruvuri Bhamala Kougililo Movie Opening Cermony10
10/21

Niharika Konidela At Iruvuri Bhamala Kougililo Movie Opening Cermony11
11/21

Niharika Konidela At Iruvuri Bhamala Kougililo Movie Opening Cermony12
12/21

Niharika Konidela At Iruvuri Bhamala Kougililo Movie Opening Cermony13
13/21

Niharika Konidela At Iruvuri Bhamala Kougililo Movie Opening Cermony14
14/21

Niharika Konidela At Iruvuri Bhamala Kougililo Movie Opening Cermony15
15/21

Niharika Konidela At Iruvuri Bhamala Kougililo Movie Opening Cermony16
16/21

Niharika Konidela At Iruvuri Bhamala Kougililo Movie Opening Cermony17
17/21

Niharika Konidela At Iruvuri Bhamala Kougililo Movie Opening Cermony18
18/21

Niharika Konidela At Iruvuri Bhamala Kougililo Movie Opening Cermony19
19/21

Niharika Konidela At Iruvuri Bhamala Kougililo Movie Opening Cermony20
20/21

Niharika Konidela At Iruvuri Bhamala Kougililo Movie Opening Cermony21
21/21

# Tag
Niharika Konidela new movie opening Tollywood photo gallery Web Cinema Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఈ ఆలయం లో శివుడు తలక్రిందులుగా ఉంటాడు...ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

‘ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌’ మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌లో హీరోయిన్‌ అను ఇమ్మాన్యుయేల్ (ఫొటోలు)
photo 3

‘సంతాన ప్రాప్తిరస్తు’ ప్రీ రిలీజ్ లో మెరిసిన చాందినీ చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 4

వణికిస్తున్న చలి.. జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే (ఫొటోలు)
photo 5

అల్లరి నరేశ్ 12ఏ రైల్వే కాలనీ మూవీ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
RK Roja Rally At Tirupati For Medical Colleges Privatization 1
Video_icon

RK రోజా ఆధ్వర్యంలో భారీగా ప్రజా ఉద్యమం ర్యాలీ
Leopard Spotted In Maharashtra Pimpri Ghat 2
Video_icon

చిరుత నుంచి రక్షణ కోసం ఊరుఊరంతా కలిసి..
High Tension In YSRCP Praja Udyamam Rally 3
Video_icon

అడ్డుకున్న పోలీసులు.. తిప్పికొట్టిన YSRCP నేతలు
Varikuti Ashok Babu Shocking Comments On Chandrababu 4
Video_icon

Varikuti Ashok: కరోనా టైంలో జగన్ సీఎంగా లేకపోతే.. చంద్రబాబును ఇప్పటికి ఛీ కొడుతున్నారు
Ambati Rambabu vs AP Police Heated Argument In YSRCP Praja Udyamam 5
Video_icon

YSRCP Praja Udyamam: అంబటి ఉగ్రరూపం..

Advertisement