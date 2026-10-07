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సాక్షి కార్టూన్: 02-10-2026
సౌతాఫ్రికా యువ సంచలనం లుహాన్-డ్రే ప్రిటోరియస్ పురుషుల టీ20 క్రికెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
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Oct 7 2026 3:54 PM | Updated on Oct 7 2026 4:06 PM
హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ తాజాగా తన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. గ్రీన్ డ్రెస్లో ఉన్న ఈ ముద్దుగుమ్మ మరింత అందంగా కనిపించింది. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
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