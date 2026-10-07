 గ్రీన్ డ్రెస్‌లో అనుపమ పరమేశ్వరన్ అందాలు.. (ఫోటోలు) | Anupama Parameswaran Stuns in a Green Dress | Sakshi
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గ్రీన్ డ్రెస్‌లో అనుపమ పరమేశ్వరన్ అందాలు.. (ఫోటోలు)

Oct 7 2026 3:54 PM | Updated on Oct 7 2026 4:06 PM

Anupama Parameswaran Stuns in a Green Dress1
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హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ తాజాగా తన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. గ్రీన్‌ డ్రెస్‌లో ఉన్న ఈ ముద్దుగుమ్మ మరింత అందంగా కనిపించింది. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

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