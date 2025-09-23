 సెలబ్రిటీల శరన్నవరాత్రి: అమ్మలా స్త్రీ శక్తి వెలుగులు నిండాలి! (ఫొటోలు) | Navratri looks inspired from celebrities Photos | Sakshi
సెలబ్రిటీల శరన్నవరాత్రి: అమ్మలా స్త్రీ శక్తి వెలుగులు నిండాలి! (ఫొటోలు)

Sep 23 2025 4:13 PM | Updated on Sep 23 2025 4:29 PM

Navratri looks inspired from celebrities Photos1
1/21

శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభమైనాయి.

Navratri looks inspired from celebrities Photos2
2/21

నటి నమ్రతా శిరోద్కర్‌ సోషల్‌మీడియా ద్వారా అందరికీ దేవీ నవరాత్రి శుభాకాంక్షలందించారు.

Navratri looks inspired from celebrities Photos3
3/21

Navratri looks inspired from celebrities Photos4
4/21

Navratri looks inspired from celebrities Photos5
5/21

తొమ్మిది రోజులుపాటు తొమ్మిది అలంకారాల్లో అమ్మవారిని కొలుస్తారు భక్తులు. తొమ్మిది రకాల నైవేద్యాలను అమ్మవారికి నివేదిస్తారు.

Navratri looks inspired from celebrities Photos6
6/21

Navratri looks inspired from celebrities Photos7
7/21

నవరాత్రి అంటేబయట ఉన్న దేవతను మాత్రమే కాదు, లోపల ఉన్న దేవతను కూడా పూజించే పండుగ అన్నారు.

Navratri looks inspired from celebrities Photos8
8/21

Navratri looks inspired from celebrities Photos9
9/21

అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో దేవిని పూజించి, ధైర్యం, సహనంతోపాటు అపరశక్తిని ప్రసాదించమని వేడుకుంటారు.

Navratri looks inspired from celebrities Photos10
10/21

Navratri looks inspired from celebrities Photos11
11/21

Navratri looks inspired from celebrities Photos12
12/21

యాంకర్‌ లాస్య

Navratri looks inspired from celebrities Photos13
13/21

Navratri looks inspired from celebrities Photos14
14/21

Navratri looks inspired from celebrities Photos15
15/21

Navratri looks inspired from celebrities Photos16
16/21

బిగ్‌ బాస్‌ ఫేం శోభాశెట్టి

Navratri looks inspired from celebrities Photos17
17/21

Navratri looks inspired from celebrities Photos18
18/21

Navratri looks inspired from celebrities Photos19
19/21

నటి షెఫాలీ షా అమ్మవారికి, బలానికి చిహ్నమైన ఎరుపు రంగు చీరలో ఫోటోలన పోస్ట్‌ చేశారు.

Navratri looks inspired from celebrities Photos20
20/21

ప్రముఖ గాయని

Navratri looks inspired from celebrities Photos21
21/21

# Tag
Navratri Looks Inspired Celebrities Photos
