 ముత్యపు పందిరి వాహ‌నంపై అమ్మవారు | Padmavati Devi Brahmotsavam In Tirupati Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ముత్యపు పందిరి వాహ‌నంపై అమ్మవారు

Nov 19 2025 1:53 PM | Updated on Nov 19 2025 3:09 PM

Padmavati Devi Brahmotsavam In Tirupati Photos1
1/15

Padmavati Devi Brahmotsavam In Tirupati Photos2
2/15

తిరుప‌తి: శ్రీ పద్మావతీ అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా..

Padmavati Devi Brahmotsavam In Tirupati Photos3
3/15

బుధవారం ఉదయం ముత్యపు పందిరి వాహన సేవ నిర్వ‌హించారు.

Padmavati Devi Brahmotsavam In Tirupati Photos4
4/15

అమ్మ‌వారిని ద‌ర్శించుకుని భ‌క్తులు ప‌ర‌వ‌శుల‌య్యారు.

Padmavati Devi Brahmotsavam In Tirupati Photos5
5/15

Padmavati Devi Brahmotsavam In Tirupati Photos6
6/15

Padmavati Devi Brahmotsavam In Tirupati Photos7
7/15

Padmavati Devi Brahmotsavam In Tirupati Photos8
8/15

Padmavati Devi Brahmotsavam In Tirupati Photos9
9/15

Padmavati Devi Brahmotsavam In Tirupati Photos10
10/15

Padmavati Devi Brahmotsavam In Tirupati Photos11
11/15

Padmavati Devi Brahmotsavam In Tirupati Photos12
12/15

Padmavati Devi Brahmotsavam In Tirupati Photos13
13/15

Padmavati Devi Brahmotsavam In Tirupati Photos14
14/15

Padmavati Devi Brahmotsavam In Tirupati Photos15
15/15

# Tag
ammavaru Mutyapu Pandiri tirumala TTD tirupathi venkateswara swami temple
Advertisement

Related Photos By Category

    Related Photos By Tags

      Advertisement
       
      Advertisement

      Photos

      View all
      photo 1

      తెలుసు కదా మూవీ సెట్‌లో సరదా సరదాగా కేజీఎఫ్ బ్యూటీ శ్రీనిధి శెట్టి (ఫోటోలు)
      photo 2

      శ్రీశైలంలో సురేఖవాణి కూతురు సుప్రీత ప్రత్యేక పూజలు (ఫోటోలు)

      photo 3

      సినిమా పైరసీపై ఫిల్మ్‌ ఛాంబర్‌ మహా ధర్నా (ఫోటోలు)
      photo 4

      జీన్స్ డ్రెస్సులో మెరుస్తున్న అక్కినేని కోడలు శోభిత (ఫోటోలు)
      photo 5

      ప్రెగ్నెన్సీతో బిగ్‌బాస్ సోనియా.. లేటేస్ట్‌ బేబీ బంప్‌ ఫోటోలు చూశారా?

      Video

      View all
      Chelluboyina Venugopala Krishna Strong Counter to Vasamsetty Subhash Comments 1
      Video_icon

      మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ వ్యాఖ్యలకు చెల్లుబోయిన అదిరిపోయే కౌంటర్
      Child Trafficking in Nalgonda Couple Arrest 2
      Video_icon

      నల్గొండ జిల్లా దేవరకొండలో ఇద్దరు శిశువుల విక్రయం
      Maredumilli Encounter Update Maoist Bodies Shifted to Rampachodavaram Hospital 3
      Video_icon

      రంపచోడవరం ఆసుపత్రికి మావోయిస్టుల మృతదేహాలు
      Kanna Babu STRAIGHT QUESTION to Chandrababu on Farmer Assistance Scheme 4
      Video_icon

      Kanna Babu: ప్రతి రైతుకు రూ.20 వేలు ఇస్తామన్నారుగా ఎక్కడ బాబు?
      Electric Pole Falls on Train in Visakhapatnam 5
      Video_icon

      Visakhapatnam: రైలుపై పడ్డ కరెంటు స్తంభం..
      Advertisement