 దేవుని కడప శ్రీ లక్ష్మీ వేంకటేశ్వరస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)
దేవుని కడప శ్రీ లక్ష్మీ వేంకటేశ్వరస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ (ఫొటోలు)

Jan 19 2026 7:02 AM | Updated on Jan 19 2026 7:16 AM

Devuni Kadapa Sri Lakshmi Venkateswara Swamy Temple1
1/19

కడప రాయుడు దేవునికడప శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఆదివారం వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి.

Devuni Kadapa Sri Lakshmi Venkateswara Swamy Temple2
2/19

ఈ సందర్భంగా ఆలయ అర్చకులు మయూరం కృష్ణమోహన్‌తోపాటు మరికొందరు వేద పండితులు దీక్షా తిరుమంజనం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.

Devuni Kadapa Sri Lakshmi Venkateswara Swamy Temple3
3/19

తొలుత విశ్వక్సేనునికి పూజ చేసి పుణ్యాహవాచనం నిర్వహించారు. సాయంత్రం అంకురార్పణలో భాగంగా రక్షా కంకణధారణ నిర్వహించారు.

Devuni Kadapa Sri Lakshmi Venkateswara Swamy Temple4
4/19

అనంతరం పల్లకీలో ఊరేగింపుగా పుష్కరిణి వద్దకు టీటీడీ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ ఈశ్వర్‌రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో తరలివెళ్లారు. అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా పూజలు నిర్వహించి మృత్సంగ్రహణం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.

Devuni Kadapa Sri Lakshmi Venkateswara Swamy Temple5
5/19

బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా సోమవారం ఉదయం 10 నుంచి 10.30 గంటల్లోపుగా తిరుచ్చి, ధ్వజారోహణ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తారు.

Devuni Kadapa Sri Lakshmi Venkateswara Swamy Temple6
6/19

సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి అమ్మవారి సన్నిధిలో ఊంజల సేవ నిర్వహిస్తారు. ఇదే సమయంలో టీటీడీ అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు కళాకారులు స్వామిపై కీర్తనలు ఆలపించనున్నారు.

Devuni Kadapa Sri Lakshmi Venkateswara Swamy Temple7
7/19

Devuni Kadapa Sri Lakshmi Venkateswara Swamy Temple8
8/19

Devuni Kadapa Sri Lakshmi Venkateswara Swamy Temple9
9/19

Devuni Kadapa Sri Lakshmi Venkateswara Swamy Temple10
10/19

Devuni Kadapa Sri Lakshmi Venkateswara Swamy Temple11
11/19

Devuni Kadapa Sri Lakshmi Venkateswara Swamy Temple12
12/19

Devuni Kadapa Sri Lakshmi Venkateswara Swamy Temple13
13/19

Devuni Kadapa Sri Lakshmi Venkateswara Swamy Temple14
14/19

Devuni Kadapa Sri Lakshmi Venkateswara Swamy Temple15
15/19

Devuni Kadapa Sri Lakshmi Venkateswara Swamy Temple16
16/19

Devuni Kadapa Sri Lakshmi Venkateswara Swamy Temple17
17/19

Devuni Kadapa Sri Lakshmi Venkateswara Swamy Temple18
18/19

Devuni Kadapa Sri Lakshmi Venkateswara Swamy Temple19
19/19

# Tag
devuni kadapa Venkateswara Swamy Andhra Pradesh brahmotsava Brahmotsava programs photo gallery devotional
