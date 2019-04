ముంబై : ఉత్కంఠకర సమయంలో మమ్మల్ని ఉల్లాసరపరిచాడంటూ కింగ్స్‌ఎలెవన్‌ పంజాబ్‌ జట్టు సహయజమాని ప్రీతీ జింటా చేసిన ఓ ట్విట్‌ తెగహల్‌చల్‌ చేస్తోంది. ‘ ముంబైతో మ్యాచ్‌ ఉత్కంఠకరంగా సాగుతున్నసమయంలో ఓ అభిమాని వన్‌మ్యాన్‌ ఆర్మీలా మా అందరిని ఎంటర్‌టైన్‌ చేశాడు’ అని క్యాఫ్షన్‌గా ఓ వీడియోను ట్వీట్‌ చేసింది. ఈ వీడియోలో ఓ మధ్యవయసు గల వ్యక్తి చిందేస్తూ మ్యాచ్‌ను అస్వాదించాడు. అయితే ఆ వ్యక్తి డ్యాన్స్‌ చూస్తే మాత్రం ఎవ్వరికి నవ్వాగదు. అంతలా అదరగొట్టాడు. అయితే ఆ అంకుల్‌ డ్యాన్స్‌కు ముగ్ధులైన నెటిజన్లు ఫన్నీ క్యాప్షన్‌తో కామెంట్‌ చేస్తున్నారు. డ్యాన్సింగ్‌ అంకుల్‌ మించిపోయాడుగా! అని ఒకరంటే.. అంకుల్‌ సూపర్‌ అంటూ మరొకరు కితాబిచ్చారు. బుధవారం ముంబై-కింగ్స్‌పంజాబ్‌ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌ సందర్భంగా ఓ పంజాబ్‌ అభిమాని చిందేస్తూ ఇలా మ్యాచ్‌ను అస్వాదించాడు. కానీ పోలార్డ్‌ దెబ్బకు చివరి బంతివరకు ఉత్కంఠగా సాగిన ఈ మ్యాచ్‌ ముంబై వశమైంది.

आजा नच ले 👏 This #funnyfriday is devoted to this fan & one man army who entertained us in Mumbai during a very tense and thrilling game. #ting #vivoipl2019 #MIvsKXIP @lionsdenkxip pic.twitter.com/QSghgZT4cs

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) April 12, 2019