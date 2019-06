జంపా ట్యాంపరింగ్‌ చేశాడా?

లండన్‌ : ఆస్ట్రేలియా స్పిన్నర్‌ ఆడమ్‌ జంపా ట్యాంపరింగ్‌కు యత్నించాడా? అతను ప్రతి బంతికి జేబులో చేతులు ఎందుకు పెడ్తున్నాడు? జేబులో ఏముంది.. సాండ్‌ పేపరా? అంటూ నెటిజన్లు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ప్రశ్నల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఈ ప్రశ్నలకు తగ్గట్టే మైదానంలో జంపా తీరు టాంపరింగ్‌ సందేహాలను రేకెత్తించింది. ఆదివారం భారత్‌-ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో జంపా తన తొలి స్పెల్‌ బౌలింగ్‌ చేస్తున్న సమయంలో పదేపదే తన ప్యాంటు జేబులో చేతులు పెట్టి తీయడం.. బంతిని రుద్దడంతో ఈ అనుమానాలకు దారితీసింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలను షేర్‌ చేస్తూ ఐసీసీ దృష్టి సారించాలని నెటిజన్లు కోరుతున్నారు. అయితే గతేడాది కిందట చోటుచేసుకున్న బాల్‌ టాంపరింగ్‌ ఉదంతం ఆసీస్‌ జట్టును ఎంతగా కుదిపేసిందో తెలిసిందే. అలాంటిది ఆ జట్టు ఆటగాళ్లు టాంపరింగ్‌ గురించి ఆలోచన చేస్తారని మాత్రం అనుకోలేం.

(చదవండి : మావాళ్ల తరఫున సారీ స్మిత్‌ : కోహ్లి)

Whats in the pocket Zampa??? Are Australia upto old tricks again? pic.twitter.com/MPrKlK2bs9

— Peter Shipton (@Shippy1975) June 9, 2019