జైపూర్‌: రాజస్తాన్‌ రాజకీయాలపై కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నాయకుడు కపిల్‌ సిబాల్‌ ఏదో ఒక వ్యాఖ్య చేస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా ఆయన మరోసారి తిరుగుబాటు నేత సచిన్‌ పైలట్‌ని ఎద్దేవా చేస్తూ ఓ ట్వీట్‌ చేశారు. బీజేపీలో చేరబోవడం లేదంటూ పైలట్‌ చేసిన ప్రకటనపై కపిల్‌ సిబాల్‌ స్పందిస్తూ.. ‘ప్రత్యర్థులు నా ప్రతిష్టను దిగజార్చేందుకే ఇలాంటి (పైలట్‌ బీజేపీలో చేరతారంటూ) ప్రచారం చేస్తున్నారు అన్నావ్‌.. బీజేపీలో చేరడం లేదు అన్నావ్‌ కానీ హరియాణా మనేసర్‌లోని ఓ హోటల్‌లో శాసనసభ్యులతో కలిసి సెలవులు ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నట్లున్నావ్‌.. అది కూడా బీజేపీ కనుసన్నల్లో.. మరి ఇంటికి తిరిగి వచ్చే ఆలోచన ఉందా లేదా’‌ అంటూ కపిల్‌ సిబాల్‌ వ్యంగ్యంగా ట్వీట్‌ చేశారు. (‘అందంగా ఉంటే సరిపోదు’)

False rumours spread to malign

Pilot : “ I am not joining BJP “

I guess then legislators at a hotel in Manesar is merely a vacation in Haryana’s comfort zone under BJP’s watchful eye

What about “ ghar wapsi “?

— Kapil Sibal (@KapilSibal) July 16, 2020