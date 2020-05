భువ‌నేశ్వ‌ర్ : భార‌త్‌లో క‌రోనా వైర‌స్‌ వేగంగా వ్యాప్తిచెందుతున్నా కొంద‌రికి మాత్రం ఇవేమి ప‌ట్ట‌డం లేదు. క‌రోనా వ్యాప్తిని అరిక‌ట్టేందుకు భౌతిక దూరం పాటించాల‌ని అధికారులు చెబుతున్నా పెద్ద‌గా ప‌ట్టించుకోవ‌ట్లేదు. సాక్షాత్తూ ఓ క్వారంటైన్ సెంట‌ర్‌లోనే నిబంధ‌న‌లు గాలికొదిరేశారు. ఏం చేయాలో పాలుపోక టైంపాస్ కోసం టిక్‌టాక్ వీడియోలు చేశారు. వారంతా క‌రోనా ల‌క్ష‌ణాలుతో అక్క‌డ చేరిన వారే. ఈ ఘ‌ట‌న ఒడిశాలోని బ‌ద్ర‌క్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

Tihidi PS case No

172 Dt 4,5.20 u/s 188/269/270IPC/ sec 51 DM Act has been registered against 6 persons for violating social distancing norms in quranitine centre at Bhatapara and uploading the video on Tik Tok.

— BhadrakPolice (@SpBhadrak) May 4, 2020