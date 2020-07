రాంచీ: ప్రతి ఏటా జూలై 16న ‘ప్రపంచ పాముల దినోత్సవం’ జరుగుతుంది. ఈ ఏడాది కూడా పాములకు సంబంధించి పలు అంశాలు, ఫోటోలు, వీడియోలతో సోషల్‌ మీడియా హోరెత్తిపోయింది. ఈ క్రమంలో జార్ఖండ్‌కు చెందిన ఓ వీడియో తెగ వైరలవ్వడమే కాక నెటిజనుల ఆగ్రహానికి కూడా కారణమవుతోంది. ఈ వీడియోలో జార్ఖండ్‌కు చెందిన పాముల సంరక్షకులు కొందరు ‘వరల్డ్‌ స్నేక్‌ డే’ సందర్భంగా కేక్‌ కట్‌ చేసి పాములతో దాన్ని తినిపించారు. ఈ చర్యల పట్ల నెటిజనుల తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మాజీ జర్నలిస్ట్‌, ఫోటాన్‌ సహ వ్యవస్థాపకుడు విరాట్‌ ఏ సింగ్‌ ఈ వీడియోను షేర్‌ చేయడమే కాక వీరిపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ పలువురు ఐఎఫ్‌ఎస్‌ అధికారులను ట్యాగ్‌ చేశాడు.



To celebrate #WorldSnakeDay2020 they cut a cake and even fed some to the snake and were so happy abt it.

If these r snake rescuers thn they are more dangerous for snakes.

This Video wch is viral seems to b frm Jharkhand@Saket_Badola @rameshpandeyifs @Kedarsbhide @ParveenKaswan pic.twitter.com/r5sVmZL8VN

— Virat A Singh (@tweetsvirat) July 17, 2020