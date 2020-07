న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్‌ పార్టీ మాజీ అధ్యక్షుడు రాహుల్‌ గాంధీ.. ప్రధాన మంత్రి లద్దాఖ్‌ పర్యటనపై స్పందించారు. ఈ క్రమంలో ఓ వీడియోను షేర్‌ చేస్తూ ‘లద్దాఖ్‌ ప్రజలు చైనా మన భూభాగాన్ని ఆక్రమించుకుంది అంటున్నారు.. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మన నేలను ఎవరు తీసుకోలేరు అంటున్నారు. ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరు అబద్ధం చెప్తున్నారు’ అంటూ రాహుల్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. ఈ వీడియోలో కొందరు లడాఖీలు ఈ ప్రాంతంలో చైనా దూకుడును వివరించగా.. మరి కొందరు వారు(చైనా) చట్టవిరుద్ధంగా మన భూమిని ఆక్రమించుకున్నారని చెప్పడం వీడియోలో చూడవచ్చు. అయితే కేంద్రం, ప్రధాన మంత్రి మాత్రం భారత భూభాగంలోకి చైనా ఎలాంటి ఆక్రమణలు చేయలేదని తెలిపారు.(లద్దాఖ్‌లో మోదీ ఆకస్మిక పర్యటన)

Ladakhis say:

China took our land.

PM says:

Nobody took our land.

Obviously, someone is lying. pic.twitter.com/kWNQQhjlY7

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 3, 2020