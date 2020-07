కోల్‌కత్త: కంటైన్మైంట్‌ జోన్‌లలో మరో 7 రోజుపాటు లాక్‌డౌన్‌ను పొడిగించనున్నట్లు పశ్చిమ బెంగాల్‌ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ప్రకటించారు. బుధవారం దీదీ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ.. పశ్చిమ బెంగాల్‌లో మంగళవారం ఒక్కరోజే 25 మంది కరోనాతో మరణించడంతో కరోనా ప్రభావం అత్యధికంగా ఉన్న కంటైన్మైంట్‌ జోన్ల్‌లో లాక్‌డౌన్‌ను పోడగించాలని నిర్ణయించుకున్నామని మమతా తెలిపారు. గురువారం సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి లాక్‌డౌన్ అమల్లోకి వస్తుందని దీదీ స్పష్టం చేశారు. (14 రోజుల పాటు లాక్‌డౌన్..!‌)

COVID-19: Lockdown will be imposed in containment zones in West Bengal for 7 days, starting 5 pm Thursday, says CM Mamata Banerjee

— Press Trust of India (@PTI_News) July 8, 2020