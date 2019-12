అసోం అల్లర్లు: 200 మంది అరెస్టు

గౌహతి: పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా అస్సాంలో హింసాకాండ చెలరేగుతోంది. వేలాదిమంది నిరసనకారులను పోలీసులు అరెస్టు చేయడం లేదా అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పటివరకూ చోటుచేసుకున్న అల్లర్లలో ఒక కాంగ్రెస్‌ పార్టీ కార్యకర్తతో పాటు సుమారుగా 200 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అరెస్టు చేసిన వారిలో 136 మందిపై కేసులు నమోదు చేశామని అస్సాం పోలీసు చీఫ్‌ భాస్కర్‌ జ్యోతి మహంతా ప్రకటించారు. అరెస్టులతోపాటు, అస్సాం రాష్ట్రమంతటా సుమారు 3 వేలకుపైగా వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నామని, ఇందులో హింసకు పాల్పడుతున్న ప్రముఖ పార్టీలకు చెందిన నేతలు ఉన్నారని వివరాలను వెల్లడించారు. అయితే నిరసనల్లో పాల్గొన్న విద్యార్థులను అదుపులోకి తీసుకున్న అనంతరం కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చి విడిచిపెడుతున్నామని తెలిపారు.



Bhaskar Jyoti Mahanta, Director General of Police, Assam: 4 people have been killed in police action unfortunately. Situation had become such that the police had to fire in order to save more people & property. Situation is pretty much under control now. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/5ZwDNIvHde

— ANI (@ANI) December 17, 2019