ముంబై: బాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరో సుశాంత్‌ సింగ్‌ రాజ్‌పుత్‌ ఆత్మహత్యపై సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించాలని సుశాంత్‌ స్నేహితురాలు రియా చక్రవర్తి కేంద్ర హోంమంత్రి అమితా షాను కోరుతూ ట్వీట్‌ చేశారు. సుశాంత్‌ ఆత్మహత్య చేసుకునేందుకు ప్రేరేపించిన కారణాలను తాను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అంటూ ట్వీట్‌లో రాసుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. సుశాంత్‌ది ఆత్మహత్య కాదంటూ #SSRCaseIsNotSuicide అనే హ్యాష్‌ ట్యాగ్‌ సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండ్‌‌​ అవుతోంది. ఈ కేసులో న్యాయం కావాలంటూ అభిమానులు.. సుశాంత్‌ కేసు ఆత్మహత్య కాదు అనే పేరుతో ఉన్న హ్యాష్‌ ట్యాగ్‌ను‌ వైరల్‌ చేస్తున్నారు. (చదవండి: నేను సుశాంత్‌ గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ని...)

Respected @AmitShah sir ,

I’m sushants Singh Rajputs girlfriend Rhea chakraborty,it is now over a month since his sudden demise

I have complete faith in the government, however in the interest of justice , I request you with folded hands to initiate a CBI enquiry..part 1 ..

— Rhea Chakraborty (@Tweet2Rhea) July 16, 2020