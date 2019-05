ప్రముఖ నటుడు రిషీ కపూర్‌ను రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ చైర్మన్‌ ముకేశ్‌ అంబానీ దంపతులు పరామర్శించారు. అనారోగ్య కారణాల రీత్యా రిషీ కపూర్‌ గత ఎనిమిది నెలలుగా న్యూయార్క్‌లో ఉంటున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇటీవల న్యూయార్క్‌ వెళ్లిన ముకేశ్‌, నీతా అంబానీలు రిషీ కపూర్‌ను కలిశారు. ఈ విషయాన్ని రిషీ కపూర్‌ ట్విటర్‌ ద్వారా తెలియజేశారు. అలాగే ముఖేశ్‌, నీతాలతో కలిసి దిగిన ఫొటోలను ఆయన పోస్ట్‌ చేశారు. ముఖేశ్ దంపతులకు ధన్యవాదములు తెలిపిన రిషీ కపూర్‌.. ‘వీ ఆల్‌ సో లవ్‌ యూ’ అని పేర్కొన్నారు.

Thank you for seeing us Mukesh and Neeta. We also love you. pic.twitter.com/bYzi5Bt9N5

— Rishi Kapoor (@chintskap) May 19, 2019