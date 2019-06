నోకియా 6.2 కమింగ్‌ సూన్‌

నోకియా మరో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను లాంచ్‌ చేయబోతోంది. నోకియా 6.2 పేరుతోహెచ్‌ఎండీ గ్లోబల్‌ జూన్‌ 6న మిడ్‌ రేంజ్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను తీసుకురానుంది. ఈ మేరకు నోకియా ఒక​ టీజర్‌ను వదిలింది. ఇందులో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఫీచర్లు, తదితర పూర్తి వివరాలను అందించనప్పటికీ జూన్‌ 6వ తేదీన ఒక ఈవెంట్‌లో ఒక గ్లోబల్‌ ఇటలీ, ఇండియా మార్కెట్లలో) లాంచ్‌ ఉండబోతోందని తెలిపింది. అయితే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ధర రూ. 20200గా ఉండవచ్చని అంచనా. ఫీచర్లపై వివిధ అంచనాలు ఇలా ఉన్నాయి.

నోకియా 6.2 ఫీచర్లు

6.39 అంగుళాల ఫుడ్‌ హెచ్‌డీ డిస్‌ప్లే

ఆండ్రాయిడ్‌ 9పై

6జీబీ ర్యామ్‌, 128జీబీ స్టోరేజ్‌

48+8+5 ఎంపీ రియర్‌ కెమెరా

16 ఎంపీ సెల్పీ కెమెరా

3500బ్యాటరీ

See things in a new light on 06 June 2019. 😎 Stay tuned to #GetAhead in life. pic.twitter.com/Jy01t9Zyp5

— Nokia Mobile (@NokiaMobile) May 30, 2019