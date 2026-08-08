1987 నుంచి హిందీ సినిమాల్లో నటిస్తున్న సుస్మితా ముఖర్జీ తన జీవితంలోని చాలా కష్టమైన కాలం గురించి చెబుతూ ఎమోషనల్ అయింది.
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'ఉయ్యాలా జంపాలా' సినిమాతో నటిగా మారి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తెలుగమ్మాయి పునర్నవి.. ఆపై పలు మూవీస్ చేసింది.
అత్యంత శీతలమైన, సుదూర ప్రాంతమైన అంటార్కిటిలో టూర్ గైడ్గా పనిచేయడం చాలా మంది
సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షల ఫలితాల్లో స్నేహబంధం సాధించిన అద్భుత విజయమిది.
సొంతిల్లు ఎవరికైనా జీవిత కల. అదే ప్రాపర్టీ ధరలు ఆకాశాన్నంటే బెంగళూరు లాంటి నగరంలో అయితే..
ఇల్లు అంటే చాలా మందికి జీవితంలో అతిపెద్ద ఆస్తి.
Aug 8 2026 12:55 PM | Updated on Aug 8 2026 12:57 PM
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