 మంత్రులపై మండలి చైర్మన్ ఫైర్ | AP Council Chairman Moshen Raju Fires on KUTAMI Ministers | Sakshi
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మంత్రులపై మండలి చైర్మన్ ఫైర్

Aug 19 2026 12:25 PM | Updated on Aug 19 2026 12:58 PM

మంత్రులపై మండలి చైర్మన్ ఫైర్

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Sakshi News raju Kutami Prabhutvam TDP Chandrababu Naidu government
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