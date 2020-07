చిన్నసాయం చేయండి చిన్నారిని కాపాడండి

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: మూడేళ్ల చిన్నారి తేజ్‌ దీప్‌ ప్రమాద కరమైన కేనర్స్‌తో బాధపడుతూ ప్రాణాలు నిలుపుకోవడానికి పోరాడుతున్నాడు. వెంగళ వినయ్‌ కుమార్‌, సాహిత్యల కుమారుడు తేజ్‌ దీప్‌ అరుదైన యక్యూట్‌ లింపోబ్లాస్టిక్‌ లుకేమియాతో బాధ పడుతున్నాడు. హైదరాబాద్‌లోని కాంటినెంటల్‌ హాస్పటల్‌లో బాబుకు ట్రీట్‌మెంట్‌ ఇప్పిస్తున్నారు. బాబుకు చికిత్స అందించడానికి రూ. 15 లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది. అంతా డబ్బు కట్టలేని ఆ కుటుంబం ఆదుకునే ఆపన్న హస్తాల కోసం ఆశగా ఎదురు చూస్తోంది. మీరు చేసే చిన్న సాయం బాబు ప్రాణాలను కాపాడగలదు. సాయం అందిచాలనుకునే వారు ఇండియా ఫండ్‌ రైసింగ్‌ సైట్‌ కిటో ద్వారా అయిన అందించవచ్చు.

https://www.ketto.org/fundraiser/savethejdeep?cause=cancer&payment=form

లేదా

Name: Vengala vinay kumar(He is also a recruiter )

A/C No.:914010006683077

Bank Name: Axis Bank

IFSC Code:UTIB0000008

లేదా

Google Pay: 9440938053-VS Vinaii చెయ్యగలరు.