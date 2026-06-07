 తెలంగాణలో స్కూళ్లకు వేసవి సెలవులు పొడిగింపు | Summer Vacations Extended For Schools In Telangana | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తెలంగాణలో స్కూళ్లకు వేసవి సెలవులు పొడిగింపు

Jun 7 2026 1:19 PM | Updated on Jun 7 2026 1:19 PM

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణలో స్కూళ్లకు వేసవి సెలవులు పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నెల 14వ తేదీ వరకు సెలవులను విద్యాశాఖ పొడిగించింది. ఈ నెల 15న పాఠశాలల పునఃప్రారంభం కానున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎండ తీవ్రత కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో పాఠశాలలకు వేసవి సెలవులను ప్రభుత్వం పొడిగించింది.

తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఇంకా అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుండటంతో విద్యార్థుల ఆరోగ్యం, భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సెలవులను పొడిగించడం వల్ల విద్యార్థులు తీవ్రమైన వేసవి ఎండల బారిన పడకూడదని అధికారులు  ఈ నిర్ణయం తీసకున్నారు. పాఠశాలలు పునఃప్రారంభమవడానికి ముందు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని యాజమాన్యాలకు ప్రభుత్వం సూచించింది.

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్​: మహిళల కోసం మహిళలే డ్రైవర్లుగా..
photo 2

కదం తొక్కిన కాక్రోచ్‌.. జంతర్‌ మంతర్‌ వద్ద ధర్నా (చిత్రాలు)
photo 3

రామ్ చరణ్‌ ‘పెద్ది’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

పంజగుట్టలో అందాల నటి రాశీసింగ్‌ సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

నాగచైతన్య దూత వెబ్ సిరీస్ సీక్వెల్ ప్రారంభం.. ఫోటోలు

Video

View all
UK Government Big Shock To Nandus World Couple 1
Video_icon

నందుస్ భార్యాభర్తలకు UK గవర్నమెంట్ బిగ్ షాక్!
Indian Man Looking For Water In Japan Receives Lunch And Hospitality From Couples 2
Video_icon

నీళ్ల కోసం వెళ్లిన భారతీయ యూట్యూబర్.. తరువాత ఏం జరిగింది..?
The Atlantic Ocean Engine That Could Destroy Civilization 3
Video_icon

భూమి అంతం? ఇక ఏం చేసినా ప్రయోజనం లేదు, మిగిలేది వినాశనమే!
Donald Trump Vs Netanyahu USA And Israel Conflict 4
Video_icon

అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ మధ్య యుద్ధం..? రంగంలోకి దిగిన నెతన్యాహు
Ravi Tejas Daughter Mokshadha And Nephew Mahadhan Visited Tirumala 5
Video_icon

హీరో రవితేజ కూతురు ఎలా ఉందో చూసారా..?
Advertisement
 