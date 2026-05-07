 నిలోఫర్‌లో రోగి సహాయకురాలిపై దాడి!
నిలోఫర్‌లో రోగి సహాయకురాలిపై దాడి!

May 7 2026 11:23 AM | Updated on May 7 2026 11:23 AM

niloufer hospital incident

హైదరాబాద్: నిలోఫర్‌ ఆసుపత్రికి వచ్చిన ఓ రోగి సహాయకురాలిపై ఆసుపత్రి సెక్యూరిటీ సిబ్బంది మూకుమ్మడి దాడి చేశారు. ఈ దాడి దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. సీసీ కెమెరాల్లో నమోదైన దృశ్యాలు మంగళవారం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి. రోగి సహాయకురాలిపై ఓ మహిళ సెక్యూరిటీ పిడి గుద్దులు కురిపించింది. అంతటితో ఆగకుండా మరో ముగ్గురు మహిళా సెక్యూరిటీ సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకొని రోగి సహాయకురాలిపై మూకుమ్మడి దాడి చేశారు.

 ఈ దాడి సద్దుమణిగాక అధికారులు, వైద్యులు బాధితురాలిపై సానిభూతిని ప్రదర్శించి సర్ది చెప్పి బయటికి పంపింనిట్లు తెలిసింది. ఈ దాడి ఎప్పుడు జరిగింది, ఏ విషయంలో జరిగిందనే విషయం తెలియాల్సి ఉంది. ఈ విషయమై సూపరిండెంట్‌ను వివరణ కోరే ప్రయత్నం చేయగా  ఆయన స్పందించలేదు. స్థానిక పోలీస్‌ స్టేషన్‌లోనూ ఎవరూ ఫిర్యాదు చేయలేదని ఇన్‌స్పెక్టర్‌ తెలిపారు.   

