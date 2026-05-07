 తమిళనాడులో మరో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. | Tamil Nadu govt formation hangs and political updates | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తమిళనాడులో మరో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌..

May 7 2026 7:29 AM | Updated on May 7 2026 8:33 AM

Tamil Nadu govt formation hangs and political updates

తమిళనాడు రాజకీయానికి సంబంధించిన అప్‌డేట్స్‌.. 

మళ్లీ ఎన్నికలు జరపండి: శ్రీధర్ వేంబు

  • తమిళనాడులో మళ్లీ ఎన్నికలు జరపాలని జోహో వ్యవస్థాపకుడు శ్రీధర్ వేంబు వ్యాఖ్యలు.
  • టీవీకే విజయ్‌కి ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం తగినంత సంఖ్యా బలం లేదు.
  • సంఖ్యలు సరిపోతున్నట్లు కనిపించడం లేదు.
  • ఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడినా, అది వివిధ రకాల ఆకర్షణలు, ఒత్తిళ్లతో అస్థిరంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
  • తమిళనాడు ఇంతకంటే మెరుగైన ప్రభుత్వానికి అర్హమైనది.
  • అందుకే రాష్ట్రంలో మళ్లీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలి.
  • విజయ్ సూపర్ మెజారిటీతో తిరిగి వస్తారని నేను భావిస్తున్నాను.
  • ఒకవేళ డీఎంకే-అన్నాడీఎంకే దానిని ఆపాలనుకుంటే, వారిద్దరూ కలిసి పోరాడాలి.
  • సున్నా సీట్లు వచ్చినా సరే, బీజేపీ ఒంటరిగా పోరాడాలి.
  • తమిళనాడులో బీజేపీకి ఇది ఒక కొత్త ఆరంభం.
  • ప్రజలే మళ్లీ నిర్ణయించనివ్వండి అంటూ కీలక వ్యాఖ్యలు. 

తమిళనాడులో అల్లర్లకు చాన్స్‌..

  • తమిళనాడులో ఇంటెలిజెన్స్‌ హెచ్చరిక
  • పలు ప్రాంతాల్లో అల్లర్లు జరిగే అవకాశం ఉందని నిఘా వర్గాలకు సమాచారం.
  • దీంతో, పలు జిల్లాల్లో భద్రత కట్టుదిట్టం చేసిన సీఎస్‌, డీజీపీ

పొత్తులపై కొత్త ట్విస్ట్‌.. 

  • పొత్తులపై ప్రచారాన్ని ఖండించిన డీఎంకే
  • అవన్నీ ఫేక్‌ అంటూ డీఎంకే నేతలు వ్యాఖ్యలు.
  • విజయ్‌ ప్రభుత్వంలో తమ జోక్యం ఉండదన్న స్టాలిన్‌
  • మరోవైపు.. విజయ్‌కు తమ మద్దతు ఇచ్చేది లేదన్న అన్నాడీఎంకే.
  • ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు టీవీకేకు అవసరమైన ఎమ్మెల్యేల మద్దతుపై ఉత్కంఠ.
  • టీవీకేకు మద్దతు ఇచ్చేది లేదని చెబుతున్న లెఫ్ట్‌ పార్టీలు, అన్నాడీఎంకే.
  • కాంగ్రెస్‌ మద్దతులో 112కు చేరిన టీవీకే బలం
  • మరో ఆరుగురు ఎమ్మెల్యే కోసం టీవీకే ప్రయత్నాలు. 
     

రిసార్ట్‌ రాజకీయాలు..

  • గత మూడు రోజులుగా మహాబలిపురంలోని రిసార్ట్‌లో టీవీకే ఎమ్మెల్యేలు.
  • మరోవైపు.. 15 మంది అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు కూడా పుదుచ్చేరిలోని రిసార్ట్‌కు తరలింపు.
  • 'ది షోర్ త్రిశ్వం'లో 20కి పైగా గదులను బుక్ చేసుకున్న అన్నాడీఎంకే సీవీ షణ్ముగం

ట్విస్ట్‌ ఇచ్చిన గవర్నర్‌ 

  • లోక్‌భవన్‌లో గవర్నర్‌ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్‌ అర్లేకర్‌ను టీవీకే నేతలు కలిశారు.
  • విజయ్‌ వెంట టీవీకే ముఖ్యనేతలు బస్సీ ఎన్‌ ఆనంద్, ఆధవ్‌ అర్జున, కేఏ సెంగొట్టయాన్, సీటీ నిర్మల్‌కుమార్‌
  • టీవీకే పార్టీలో 108 మంది ఎమ్మెల్యేలున్నా విజయ్‌ రెండుచోట్ల గెలవడంతో ఆ సంఖ్య 107కు తగ్గింది.
  • వీళ్లకు కాంగ్రెస్‌లోని ఐదుగురి పేర్లను జతచేసి మొత్తం 112 పేర్ల జాబితాను గవర్నర్‌కు అందజేత.
  • ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవకాశం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి
  • అందుకు గవర్నర్‌ విముఖత.
  • 118 మంది ఎమ్మెల్యేలతో స్పష్టమైన మెజార్టీ వచ్చాక తిరిగి తన వద్దకు రావాలని విజయ్‌కు గవర్నర్‌ సూచన.
  • దీంతో నిరాశతో వెనుతిరిగిన విజయ్. 
     

రసవత్తరంగా తమిళ రాజకీయం..

  • గంట గంటకూ మారుతున్న తమిళనాడులో రాజకీయ సమీకరణాలు
  • కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు కొనసాగుతున్న ఉత్కంఠ..
  • నేడు ఏం జరగబోతోందని అనేది సస్పెన్స్‌. 

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఆయా పార్టీల బలం ఇలా.. 

  • టీవీకే - 108
    డీఎంకే - 59
    అన్నాడీఎంకే - 47
    కాంగ్రెస్ - 05
    పీఎంకే - 04
    ఐయూఎమ్ఎల్- 02
    సీపీఐ - 02
    సీవీకే - 02
    సీపీఎం - 02
    బీజేపీ - 01
    డీఎండీకే - 01
    అన్నామక్కల్ మున్నేట్ర కళగం - 01


రెండు పార్టీల మంతనాలు

  • తమిళనాట కొత్త ప్రచారం తెరపైకి వచ్చింది.
  • డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే తెరవెనుక రహస్యంగా మంతనాలు చేస్తున్నట్లు వార్తలు
  • ఈ రెండు పార్టీలు కలిపి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలని చూస్తున్నట్లు సమాచారం.
  • డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే పార్టీలుకు 106 సీట్లు
  • వామపక్షాలు మిగిలిన చిన్న పార్టీలు కూడా మద్దతు ఇచ్చేందుకు సముఖంగా ఉన్నాయట!
  • దీంతో జాతీయ పార్టీలు కాంగ్రెస్, బీజేపీ లేకుండానే 120 సీట్లతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు ప్రచారం. 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

SRH vs PBKS : ఉప్పల్‌లో ఫుల్‌ జోష్‌.. తారల సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

మహేశ్ బాబు సోదరుడి కుమారుడి మూవీ సాంగ్ షూట్ (ఫొటోలు)
photo 3

నిర్మాత ఆర్‌బీ చౌదరి భౌతిక కాయానికి సినీ ప్రముఖుల నివాళులు (ఫొటోలు)
photo 4

బర్త్ డే బ్యూటీ.. అందాల భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)
photo 5

'టీవీకే' విజయ్‌ని ఇలా ఎప్పుడూ చూసుండరు (ఫొటోలు)

Video

View all
5 Masterminds Behind Vijays Success In Tamil Nadu Election 2026 1
Video_icon

విజయ్ విజయం వెనుక 5 మాస్టర్ మైండ్స్
Nagarjuna Reveals Red Sandalwood Smuggler Link With Chandrababu Lokesh 2
Video_icon

ఎర్రచందనం దొంగలతో చంద్రబాబు, లోకేశ్ ఫోటోలు.. Liveలో ఆధారాలు
Donald Trump New H-1B Visa Rules Shock Indian Techies 3
Video_icon

అమెరికా వెళ్లాలనుకునేవారికి బిగ్ షాక్
Nagarjuna Yadav Demands CBI Inquiry On Nara Brahmani Purchased Lands 4
Video_icon

సీఎం కోడలు కొనుగోలు చేసిన భూములపై CBI ఎంక్వైరీ జరగాల్సిందే!
SRH Win Against PBKS In IPL 2026 5
Video_icon

ఉప్పల్⁬లో దుమ్మురేపిన SRH
Advertisement
 