తమిళనాడులో మరో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌..

తమిళనాడు రాజకీయానికి సంబంధించిన అప్డేట్స్..
మళ్లీ ఎన్నికలు జరపండి: శ్రీధర్ వేంబు
- తమిళనాడులో మళ్లీ ఎన్నికలు జరపాలని జోహో వ్యవస్థాపకుడు శ్రీధర్ వేంబు వ్యాఖ్యలు.
- టీవీకే విజయ్కి ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం తగినంత సంఖ్యా బలం లేదు.
- సంఖ్యలు సరిపోతున్నట్లు కనిపించడం లేదు.
- ఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడినా, అది వివిధ రకాల ఆకర్షణలు, ఒత్తిళ్లతో అస్థిరంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
- తమిళనాడు ఇంతకంటే మెరుగైన ప్రభుత్వానికి అర్హమైనది.
- అందుకే రాష్ట్రంలో మళ్లీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలి.
- విజయ్ సూపర్ మెజారిటీతో తిరిగి వస్తారని నేను భావిస్తున్నాను.
- ఒకవేళ డీఎంకే-అన్నాడీఎంకే దానిని ఆపాలనుకుంటే, వారిద్దరూ కలిసి పోరాడాలి.
- సున్నా సీట్లు వచ్చినా సరే, బీజేపీ ఒంటరిగా పోరాడాలి.
- తమిళనాడులో బీజేపీకి ఇది ఒక కొత్త ఆరంభం.
- ప్రజలే మళ్లీ నిర్ణయించనివ్వండి అంటూ కీలక వ్యాఖ్యలు.
The numbers don't seem to add up. Whatever government is cobbled together is likely to be unstable with various pulls and pressures. Tamil Nadu deserves better.
President's rule with fresh elections may be the best course, this time with a very strict "no cash for votes"…
— Sridhar Vembu (@svembu) May 7, 2026
తమిళనాడులో అల్లర్లకు చాన్స్..
- తమిళనాడులో ఇంటెలిజెన్స్ హెచ్చరిక
- పలు ప్రాంతాల్లో అల్లర్లు జరిగే అవకాశం ఉందని నిఘా వర్గాలకు సమాచారం.
- దీంతో, పలు జిల్లాల్లో భద్రత కట్టుదిట్టం చేసిన సీఎస్, డీజీపీ
పొత్తులపై కొత్త ట్విస్ట్..
- పొత్తులపై ప్రచారాన్ని ఖండించిన డీఎంకే
- అవన్నీ ఫేక్ అంటూ డీఎంకే నేతలు వ్యాఖ్యలు.
- విజయ్ ప్రభుత్వంలో తమ జోక్యం ఉండదన్న స్టాలిన్
- మరోవైపు.. విజయ్కు తమ మద్దతు ఇచ్చేది లేదన్న అన్నాడీఎంకే.
- ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు టీవీకేకు అవసరమైన ఎమ్మెల్యేల మద్దతుపై ఉత్కంఠ.
- టీవీకేకు మద్దతు ఇచ్చేది లేదని చెబుతున్న లెఫ్ట్ పార్టీలు, అన్నాడీఎంకే.
- కాంగ్రెస్ మద్దతులో 112కు చేరిన టీవీకే బలం
- మరో ఆరుగురు ఎమ్మెల్యే కోసం టీవీకే ప్రయత్నాలు.
రిసార్ట్ రాజకీయాలు..
- గత మూడు రోజులుగా మహాబలిపురంలోని రిసార్ట్లో టీవీకే ఎమ్మెల్యేలు.
- మరోవైపు.. 15 మంది అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు కూడా పుదుచ్చేరిలోని రిసార్ట్కు తరలింపు.
- 'ది షోర్ త్రిశ్వం'లో 20కి పైగా గదులను బుక్ చేసుకున్న అన్నాడీఎంకే సీవీ షణ్ముగం
Puducherry: AIADMK MLAs have gathered at a private resort in Puducherry amid uncertainty over government formation in Tamil Nadu. With TVK lacking a clear majority and seeking support, political maneuvering is underway. Heavy police security has been deployed to maintain law and… pic.twitter.com/hsUdAsgbSE
— IANS (@ians_india) May 6, 2026
ట్విస్ట్ ఇచ్చిన గవర్నర్
- లోక్భవన్లో గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్ను టీవీకే నేతలు కలిశారు.
- విజయ్ వెంట టీవీకే ముఖ్యనేతలు బస్సీ ఎన్ ఆనంద్, ఆధవ్ అర్జున, కేఏ సెంగొట్టయాన్, సీటీ నిర్మల్కుమార్
- టీవీకే పార్టీలో 108 మంది ఎమ్మెల్యేలున్నా విజయ్ రెండుచోట్ల గెలవడంతో ఆ సంఖ్య 107కు తగ్గింది.
- వీళ్లకు కాంగ్రెస్లోని ఐదుగురి పేర్లను జతచేసి మొత్తం 112 పేర్ల జాబితాను గవర్నర్కు అందజేత.
- ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవకాశం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి
- అందుకు గవర్నర్ విముఖత.
- 118 మంది ఎమ్మెల్యేలతో స్పష్టమైన మెజార్టీ వచ్చాక తిరిగి తన వద్దకు రావాలని విజయ్కు గవర్నర్ సూచన.
- దీంతో నిరాశతో వెనుతిరిగిన విజయ్.
రసవత్తరంగా తమిళ రాజకీయం..
- గంట గంటకూ మారుతున్న తమిళనాడులో రాజకీయ సమీకరణాలు
- కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు కొనసాగుతున్న ఉత్కంఠ..
- నేడు ఏం జరగబోతోందని అనేది సస్పెన్స్.
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఆయా పార్టీల బలం ఇలా..
- టీవీకే - 108
డీఎంకే - 59
అన్నాడీఎంకే - 47
కాంగ్రెస్ - 05
పీఎంకే - 04
ఐయూఎమ్ఎల్- 02
సీపీఐ - 02
సీవీకే - 02
సీపీఎం - 02
బీజేపీ - 01
డీఎండీకే - 01
అన్నామక్కల్ మున్నేట్ర కళగం - 01
రెండు పార్టీల మంతనాలు
- తమిళనాట కొత్త ప్రచారం తెరపైకి వచ్చింది.
- డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే తెరవెనుక రహస్యంగా మంతనాలు చేస్తున్నట్లు వార్తలు
- ఈ రెండు పార్టీలు కలిపి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలని చూస్తున్నట్లు సమాచారం.
- డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే పార్టీలుకు 106 సీట్లు
- వామపక్షాలు మిగిలిన చిన్న పార్టీలు కూడా మద్దతు ఇచ్చేందుకు సముఖంగా ఉన్నాయట!
- దీంతో జాతీయ పార్టీలు కాంగ్రెస్, బీజేపీ లేకుండానే 120 సీట్లతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు ప్రచారం.