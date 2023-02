సాక్షి,హైదరాబాద్‌: నగర స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల అభ్యర్థిగా మీర్జా రహమత్‌ బేగ్‌ను ఎంపిక చేసింది ఎంఐఎం పార్టీ. ఈ మేరకు మంగళవారం ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా బేగ్‌ పేరును ఖరారు చేశారు పార్టీ అధినేత అసదుద్దీన్‌ ఒవైసీ.

ప్రస్తుత ఎమ్మెల్సీ అమీన్‌ ఉల్‌ హసన్‌ జాఫ్రీకి.. ఎంఐఎం మరో అవకాశం ఇవ్వలేదు. అయితే జాఫ్రీ ఇంతకాలం అందించిన సేవలకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ.. భవిష్యత్తులోనూ ఆయన అనుభవాన్ని ఉపయోగించుకుంటామని ఓ ట్వీట్‌ చేశారు ఒవైసీ. ఇదిలా ఉంటే.. 2018లో రాజేంద్రనగర్‌ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి పోటీ చేశారు రహమత్‌ బేగ్‌.

Happy to announce that Mirza Rahmath Baig @_MirzaRahmath will be @aimim_national’s MLC candidate. I’d also like to thank outgoing MLC Syed Amin Ul Hasan Jafri sb for his valuable services to AIMIM. Inshallah, we’ll continue to benefit from his experience & wisdom in future too

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) February 21, 2023