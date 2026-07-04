 హైదరాబాద్‌లో యువజన కాంగ్రెస్ జాతీయ లీగల్ సెల్ కాన్‌క్లేవ్ | Hyderabad Hosts Youth Congress National Legal Cell Conclave | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హైదరాబాద్‌లో యువజన కాంగ్రెస్ జాతీయ లీగల్ సెల్ కాన్‌క్లేవ్

Jul 4 2026 10:00 PM | Updated on Jul 4 2026 10:00 PM

Hyderabad Hosts Youth Congress National Legal Cell Conclave

హైదరాబాద్: యువజన కాంగ్రెస్ లీగల్ సెల్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించిన జాతీయ లీగల్ సెల్ కాన్‌క్లేవ్ విజయవంతంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా హాజరైన న్యాయవాదులు, న్యాయ నిపుణులను ఉద్దేశించి ముఖ్య అతిథులు రాజ్యాంగ పరిరక్షణ, న్యాయవ్యవస్థ, న్యాయవ్యవస్థ దుర్వినియోగం, సామాజిక న్యాయం, యువ న్యాయవాదుల పాత్ర తదితర కీలక అంశాలపై ప్రసంగించారు.

దేశంలోనే తొలిసారిగా యువజన కాంగ్రెస్ లీగల్ సెల్ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్‌లో ఇలాంటి జాతీయ స్థాయి కాన్‌క్లేవ్ నిర్వహించడం అభినందనీయమని ముఖ్య అతిథులు కొనియాడారు. నేషనల్ లీగల్ కాంక్లేవ్ లో న్యాయవాదులకు పరస్పర అనుభవాల మార్పిడి, సమకాలీన న్యాయ అంశాలపై అవగాహన పెంపొందించుకునేందుకు ఇటువంటి కాన్‌క్లేవ్‌లు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని పేర్కొన్నారు.

ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా తెలంగాణ పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్, జాతీయ యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఉదయ్ భాను చిభ్, జాతీయ మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు ఆల్కలంబ, రాష్ట్ర మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, వివేక్ వెంకటస్వామి, బిహర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంచార్జ్ కృష్ణ అల్లవేరు, రాజ్యసభ సభ్యులు, సీనియర్ న్యాయవాది వివేక్ టoకీయా, ఏఐసీసీ సెక్రెటరీ సచిన్ సావంత్, యువజన కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు జక్కిడి శివచరణ్ రెడ్డి, యువజన కాంగ్రెస్ జాతీయ లీగల్ సెల్ కన్వీనర్ రూపేష్, యువజన కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర లీగల్ సెల్ కన్వీనర్ గూడూరు నిఖిల్ రెడ్డి, సీనియర్ న్యాయవాదులు నందితా రావు, సంజయ్ ఘోష్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌లో జోరు వాన (ఫొటోలు)
photo 2

వండర్ కిడ్ ఎంట్రీ.. భారత క్రికెట్ సరికొత్త అధ్యాయం (ఫొటోలు)
photo 3

ముంబైలో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 4

రోమ్‌లో తెగ తిరిగేస్తున్న ధనశ్రీ (ఫొటోలు)
photo 5

హీరోయిన్ బర్త్ డే.. స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్‌గా 'సినీ జంట' (ఫొటోలు)

Video

View all
Stock Analyst Sundar Ramireddy Exclusive Interview 1
Video_icon

మోడీ వల్లే బంగారం రేట్లు పడిపోతున్నాయా ?
Former Air Hostess Likitha Exclsuive Interview 2
Video_icon

ఫ్లైట్ లో బిజినెస్ మెన్స్ వచ్చి విసిటింగ్ కార్డు ఇస్తారు
Video: Couple Falls Into Open Sewer Pit In Junagadh 3
Video_icon

Viral Video: గుండె జారిపోయే సీన్.. జునాగఢ్ గుంత ప్రమాదం..
Prashna Ravan First Reaction After Release From Jail 4
Video_icon

విడుదల తర్వాత ప్రశ్నరావణ్ బిగ్ స్టేట్‌మెంట్!
Iran Ali Khamenei Funeral Update 5
Video_icon

6 రోజులు..5 నగరాల్లో ఖమేనీ అంత్యక్రియలు
Advertisement
 