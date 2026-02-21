 వికారాబాద్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్ పర్యటన | CM Revanth Reddy To Visit Vikarabad District | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వికారాబాద్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్ పర్యటన

Feb 21 2026 7:14 AM | Updated on Feb 21 2026 7:14 AM

CM Revanth Reddy To Visit Vikarabad District

వికారాబాద్‌: జిల్లాలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటనకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. శనివారం అనంతగిరి గుట్టపై గల హరిత రిసార్ట్స్‌లో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన డీసీసీ అధ్యక్షుల శిక్షణ తరగతులను ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రులందరూ హాజరుకానున్నట్లు తెలిసింది. 

మంత్రులు రోడ్డు మార్గంలో.. సీఎం హెలీకాప్టర్‌లో చేరుకోనున్నారు. పది రోజుల పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన 41 మంది, తెలంగా ణకు చెందిన 36 డీసీసీ అ«ధ్యక్షులు శిక్షణ తీసుకోనున్నారు.సీఎం మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు హైదరా బాద్‌ నుంచి హెలీకాప్టర్‌లో బయలు దేరి 1.45గంటలకు వికారాబాద్‌లోని ఎస్‌ఏపీ కళాశాల మైదానానికి చేరుకుంటారు. 

అక్కడ జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు, నేతలు స్వాగతం పలుకుతారు. అక్కడి నుంచి రో డ్డు మార్గంలో అనంతగిరికి చేరుకుంటారు. మధ్యా హ్నం 3గంటలకు శిక్షణ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. అనంతరం హెలీకాప్టర్‌లో తిరిగి హైదరాబాద్‌కు వెళ్తారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను శుక్రవారం శిక్షణ తరగతుల నిర్వహణ కమిటీ చైర్మ న్, పరిగి ఎమ్మెల్యే టీ రామ్మోహన్‌రెడ్డి, కలెక్టర్‌ ప్రతీక్‌జైన్, పోలీసు ఉన్నతాధికారులు పర్యవేక్షించారు.   

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గ్రాండ్‌గా నిర్మాత కోన వెంకట్ బర్త్‌ డే వేడుకల్లో సినీతారల సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

సింగర్ మంగ్లీ 'ఇషా' ట్రిప్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 3

ఆ ఆనందమే ఇదంతా..: నటి (ఫోటోలు)
photo 4

ట్రెండింగ్‪‌లో రుక్మిణి వసంత్ (ఫొటోలు)
photo 5

చాన్నాళ్లకు హైదరాబాద్‌లో కాజల్ అగర్వాల్ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Chandrababu Wearing Slippers In Tirumala Temple Sensational Video 1
Video_icon

నాస్తికుడు నారా బాబా.. బయటపడ్డ షాకింగ్ వీడియోలు
American Supreme Court Big Shock To Donald Trump 2
Video_icon

ట్రంప్ కు బిగ్ షాక్.. అమెరికా సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు
Big Question Debate On Chandrababu Conspiracy On Hindu Gods 3
Video_icon

రెండు కొండల కుట్ర.. బాబుకు వెంకన్న రిటర్న్ గిఫ్ట్
AIADMK Excommunicated Leader Panneerselvam Meets CM Stalin 4
Video_icon

అన్నా డీఎంకేకి బిగ్ షాక్.. డీఎంకే గూటికి పన్నీర్ సెల్వమ్
Jada Sravan Kumar Strong Counter to Atchannaidu Overaction In Assembly 5
Video_icon

ఎందుకు అంత ఆవేశం.. అసెంబ్లీలో అచ్చైన్నాయుడు ఓవరాక్షన్

Advertisement
 