 బంగ్లాదేశ్‌ను చిత్తు చేసిన జింబాబ్వే | Zimbabwe crush Bangladesh by innings and 85 runs to seal biggest-ever Test win | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ZIM vs BAN: బంగ్లాదేశ్‌ను చిత్తు చేసిన జింబాబ్వే.. టెస్ట్‌ క్రికెట్‌ చరిత్రలోనే!

Jun 30 2026 7:39 PM | Updated on Jun 30 2026 8:13 PM

Zimbabwe crush Bangladesh by innings and 85 runs to seal biggest-ever Test win

టెస్ట్ క్రికెట్‌లో వ‌రుస విజ‌యాల‌తో దూసుకుపోతున్న బంగ్లాదేశ్‌కు ప‌సికూన జింబాబ్వే భారీ షాకిచ్చింది. హరారే వేదిక‌గా బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగిన ఏకైక టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో ఇన్నింగ్స్ 85 పరుగుల తేడాతో జింబాబ్వే చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించింది.

టెస్ట్ క్రికెట్ చరిత్రలోనే పరుగుల పరంగా జింబాబ్వేకు ఇదే అతిపెద్ద విజయం కావడం విశేషం. ఈ మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్ తమ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 140 పరుగులకే కుప్పకూలింది. యువ పేసర్ న్యూమన్ న్యాముహురి నాలుగు వికెట్లతో బంగ్లా పతనాన్ని శాసించగా.. కెప్టెన్ నగరవా, బ్రాడ్ ఎవన్స్‌, ముజుర్‌బానీ తలా రెండు వికెట్లు సాధించారు. 

బంగ్లా బ్యాటర్లలో మోమినల్ హక్‌(60) ఒక్కడే రాణించాడు. అనంతరం జింబాబ్వే తమ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 410 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసి ఆలౌటైంది. జింబాబ్వే బ్యాటర్లలో ఓపెనర్‌ ఇన్నోసెంట్ కాయా (140) భారీ సెంచరీతో కదం తొక్కాడు. బ్రియాన్‌ బెన్నట్‌(60), మాధవీరే(77), ఎర్విన్‌(60) హాఫ్‌ సెంచరీలతో రాణించారు. 

బంగ్లా బౌలర్లలో స్పిన్నర్‌ తైజుల్‌ ఇస్లాం 7 వికెట్లతో సత్తాచాటాడు. ఆ తర్వాత 270 పరుగుల లోటుతో రెండో ఇన్నింగ్స్‌ను ప్రారంభించిన 185 పరుగులకే ఆలౌటైంది. సెకెండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో కూడా బంగ్లా బ్యాటర్లు విఫలమయ్యారు. 

జింబాబ్వే బౌలర్లలో ముజర్‌బానీ 4, రిచర్డ్ నగరవా 3 వికెట్లు పడగొట్టారు. జింబాబ్వే వారి టెస్ట్ క్రికెట్ చరిత్రలో వరుసగా రెండు మ్యాచ్‌లు గెలవడం ఇది మూడోసారి గమనార్హం. జింబాబ్వే గత టెస్టులో (అక్టోబర్ 2025) అఫ్గానిస్తాన్ విజయం సాధించింది.

 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘హ్యాంగ్‌మ్యాన్’ మూవీ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

‘ఆల్ఫా’ మూవీ ప్రమోషన్‌లో సందడి చేసిన అలియా భట్ (ఫొటోలు)
photo 3

గ్లామరస్‌గా సింగ్ గీతం బ్యూటీ నివేదా పేతురాజ్.. (ఫోటోలు)
photo 4

రొట్టెల పండగ : స్వర్ణాల తీరం భక్తజన సంద్రం (ఫొటోలు)
photo 5

అందాల అదితీ రావు హైదరీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Europe Face Record Breaking Heatwave 1
Video_icon

నిప్పుల కొలిమిగా యూరప్... పిట్టలా రాలిపోతున్న జనాలు!
Advocate Rajini Aggressive Comments on Chandrababu Govt & TDP Goon 2
Video_icon

2029లో మీరు రాజారెడ్డి మనవడిని చూస్తారు..! ఒక్కొక్కడికీ ఊచకోతే..!
Rains In July Good News From Visakhapatnam Meteorological Department 3
Video_icon

జులైలో వానలు! విశాఖ IMD గుడ్ న్యూస్
YS Jagan meets Singapore Consul General 4
Video_icon

YS జగన్ ను కలిసిన సింగపూర్ కాన్సులేట్ జనరల్
New Twist In Ketan Agarwal death case 5
Video_icon

కేతన్ హత్య కేసులో బయటపడుతున్న కీలక ఆధారాలు.. మరో సంచలన ట్విస్ట్!
Advertisement
 