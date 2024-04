ఐపీఎల్‌-2024లో రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ జైత్ర యాత్ర కొనసాగుతోంది. ఈ మెగా ఈవెంట్‌లో భాగంగా జైపూర్‌ వేదికగా ముంబై ఇండియన్స్‌తో మ్యాచ్‌లో 9 వికెట్ల తేడాతో రాజస్తాన్‌ ఘన విజయం సాధించింది. 180 పరుగుల లక్ష్యాన్ని రాజస్తాన్‌ 18.4 ఓవర్లలో కేవలం ఒక్క వికెట్‌ మాత్రమే కోల్పోయి చేధించింది. రాజస్తాన్‌ బ్యాటర్లలో ఓపెనర్‌ యశస్వీ జైశ్వాల్‌ విధ్వంసకర శతకంతో చెలరేగాడు.

60 బంతులు ఎదుర్కొన్న జైశ్వాల్‌.. 9 ఫోర్లు, 7 సిక్స్‌లతో 104 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. జైశ్వాల్‌కు ఇది రెండో ఐపీఎల్‌ సెంచరీ కావడం విశేషం. ఇక సెంచరీతో అదరగొట్టిన జైశ్వాల్‌ ఓ అరుదైన ఘనతను తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. ఐపీఎల్‌లో 23 ఏళ్ల వయస్సు లోపు రెండు సెంచరీలు చేసిన తొలి ఆటగాడిగా యశస్వి జైస్వాల్ నిలిచాడు. జైశ్వాల్‌ ప్రస్తుత వయస్సు 22 ఏళ్ల 116 రోజులు. అంతకుముందు జైశ్వాల్‌ గతేడాది ఐపీఎల్‌ సీజన్‌లో ఇదే ముంబై ఇండియన్స్‌పై 21 ఏళ్ల 123 రోజుల వయస్సులో సెంచరీ సాధించాడు. ఇంత పిన్న వయస్సులో ఈ ఘనత సాధించడం ఎవరికీ సాధ్యం కాలేదు.

The youngest guy from Rajasthan Royals with multiple IPL centuries. 🔥

- Yashasvi Jaiswal is a rockstar! ❤️#MIvsRR #RRvMI #Dhoni #Boucher #ModiLies #Iraq #MumbaiMeriJaan #SanjuSamson #RelianceIndustries #ShivangiJoshi #T20WorldCup pic.twitter.com/S2VKwOaPHJ

