టీ20 ప్రపంచకప్‌-2026 షెడ్యూల్‌ విడుదల

గత టీ20 ప్రపంచకప్‌ విజేత న్యూజిలాండ్‌ (PC: ICC)

మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్‌-2026 (ICC Women's T20 World Cup) షెడ్యూల్‌ విడుదలైంది. ఇంగ్లండ్‌ వేదికగా ఈ ఐసీసీ టోర్నీకి వచ్చే ఏడాది జూన్‌ 12న తెర లేవనుంది. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ మండలి (ICC) ఈ మేరకు బుధవారం ప్రకటన విడుదల చేసింది.

ఈ మెగా ఈవెంట్లో పన్నెండు జట్లు భాగం కానున్నాయి. భారత్‌, ఆస్ట్రేలియా, పాకిస్తాన్‌, సౌతాఫ్రికా, ఇంగ్లండ్‌, న్యూజిలాండ్‌, శ్రీలంక, వెస్టిండీస్‌లతో పాటు.. గ్లోబల్‌ క్వాలిఫయర్స్‌ ఫలితాల ఆధారంగా మరో నాలుగు జట్లు వరల్డ్‌కప్‌నకు అర్హత సాధించనున్నాయి.

ఈ పన్నెండు జట్లను రెండు గ్రూపులుగా విభజించారు. గ్రూప్‌-ఎ నుంచి ఆస్ట్రేలియా, సౌతాఫ్రికా, భారత్, పాకిస్తాన్‌తో పాటు మరో రెండు జట్లు.. గ్రూప్‌-బి నుంచి ఇంగ్లండ్‌, న్యూజిలాండ్‌, శ్రీలంక, వెస్టిండీస్‌లతో పాటు మరో రెండు టీమ్‌లు పోటీపడనున్నాయి.

డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌గా బరిలోకి న్యూజిలాండ్‌

కాగా చివరగా 2024లో జరిగిన మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్‌ టోర్నీలో న్యూజిలాండ్‌ విజేతగా నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. ఇక టీ20 ప్రపంచకప్‌-2026 ఏడు వేదికల్లో 24 రోజుల పాటు సాగనుంది. ఇందులో భాగంగా 33 మ్యాచ్‌లు జరుగనున్నాయి.

కాగా ఎడ్జ్‌బాస్టన్‌, హాంప్‌షైర్‌ బౌల్‌, హెడ్డింగ్లీ, ఓల్డ్‌ ట్రఫోర్డ్‌, ది ఓవల్‌, బ్రిస్టల్‌ కౌంటీ గ్రౌండ్‌, లార్డ్స్‌ మైదానాలు ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నాయి. ఇంగ్లండ్‌- శ్రీలంక మధ్య మ్యాచ్‌తో జూన్‌ 12న మొదలయ్యే మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్‌-2026 టోర్నీ జూలై 5న లార్డ్స్‌లో ఫైనల్‌తో ముగియనుంది.

భారత్‌ వర్సెస్‌ పాకిస్తాన్‌ మ్యాచ్‌ అప్పుడే..

ఈ మెగా టోర్నీలో భారత జట్టు తమ తొలి మ్యాచ్‌లో చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్తాన్‌ను ఢీకొట్టనుంది. జూన్‌ 14న ఈ హైవోల్టేజ్‌ మ్యాచ్‌ జరుగనుంది. అనంతరం గ్లోబ్‌ క్వాలిఫయర్‌ నుంచి వచ్చిన టీమ్‌తో జూన్‌ 17న భారత్‌ తలపడుతుంది.

ఆ తర్వాత జూన్‌ 21న సౌతాఫ్రికాతో, జూన్‌ 25న క్వాలిఫయర్‌ జట్టుతో, జూన్‌ 28న పటిష్ట ఆస్ట్రేలియా జట్టుతో టీమిండియా అమీతుమీ తేల్చుకోనుంది.

ఐసీసీ మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్‌-2026 పూర్తి షెడ్యూల్‌

జూన్‌ 12- శుక్రవారం- ఇంగ్లండ్‌ వర్సెస్‌ శ్రీలంక, ఎడ్జ్‌బాస్టన్‌

జూన్ 13- శనివారం: క్వాలిఫైయర్ vs క్వాలిఫైయర్, ఓల్డ్ ట్రఫోర్డ్ క్రికెట్ గ్రౌండ్

జూన్‌ 13- శనివారం: ఆస్ట్రేలియా vs సౌతాఫ్రికా, ఓల్డ్ ట్రఫోర్డ్ క్రికెట్ గ్రౌండ్

జూన్‌ 13- శనివారం: వెస్టిండీస్ vs న్యూజిలాండ్, హాంప్‌షైర్ బౌల్

జూన్‌ 14- ఆదివారం: క్వాలిఫైయర్ vs క్వాలిఫైయర్, ఎడ్జ్‌బాస్టన్‌

జూన్‌ 14- ఆదివారం: ఇండియా vs పాకిస్తాన్, ఎడ్జ్‌బాస్టన్

జూన్‌ 16- మంగళవారం: న్యూజిలాండ్ vs శ్రీలంక, హాంప్‌షైర్ బౌల్

జూన్‌ 16- మంగళవారం: ఇంగ్లండ్‌ vs క్వాలిఫయర్‌, హాంప్‌షైర్‌బౌల్‌

జూన్‌ 17- బుధవారం: ఆస్ట్రేలియా vs క్వాలిఫయర్‌, హెడ్డింగ్లీ

జూన్‌ 17- బుధవారం: ఇండియా vs క్వాలిఫయర్‌, హెడ్డింగ్లీ

జూన్‌ 17- బుధవారం: సౌతాఫ్రికా vs పాకిస్తాన్‌, ఎడ్జ్‌బాస్టన్‌

జూన్‌ 18- గురువారం: వెస్టిండీస్‌ vs క్వాలిఫయర్‌, హెడ్డింగ్లీ

జూన్‌ 19- శుక్రవారం: న్యూజిలాండ్‌ vs క్వాలిఫయర్‌, హాంప్‌షైర్‌ బౌల్‌

జూన్‌ 20- శనివారం: ఆస్ట్రేలియా vs క్వాలిఫయర్‌, హాంప్‌షైర్‌ బౌల్‌

జూన్‌ 20- శనివారం: ఇంగ్లండ్‌ vs క్వాలిఫయర్‌, హెడ్డింగ్లీ

జూన్‌ 21- ఆదివారం: వెస్టిండీస్‌ vs శ్రీలంక, బ్రిస్టల్‌ కౌంటీ గ్రౌండ్‌

జూన్‌ 23- మంగళవారం: న్యూజిలాండ్‌ vs క్వాలిఫయర్‌, బ్రిస్టల్‌ కౌంటీ గ్రౌండ్‌

జూన్‌ 23- మంగళవారం: శ్రీలంక vs క్వాలిఫయర్‌, బ్రిస్టల్‌ కౌంటీ గ్రౌండ్‌

జూన్‌ 23- మంగళవారం: ఆస్ట్రేలియా vs పాకిస్తాన్‌, హెడ్డింగ్లీ

జూన్‌ 24- బుధవారం: ఇంగ్లండ్‌ vs వెస్టిండీస్‌, లార్డ్స్‌ క్రికెట్‌ గ్రౌండ్‌

జూన్‌ 25- గురువారం: ఇండియా vs క్వాలిఫయర్‌, ఓల్డ్ ట్రఫోర్డ్ క్రికెట్ గ్రౌండ్

జూన్‌ 25- గురువారం: సౌతాఫ్రికా vs క్వాలిఫయర్‌, బ్రిస్టల్‌ కౌంటీ గ్రౌండ్‌

జూన్‌ 26- శుక్రవారం: శ్రీలంక vs క్వాలిఫయర్‌, ఓల్డ్ ట్రఫోర్డ్ క్రికెట్ గ్రౌండ్

జూన్‌ 27- శనివారం: పాకిస్తాన్‌ vs క్వాలిఫయర్‌, బ్రిస్టల్‌ కౌంటీ గ్రౌండ్‌

జూన్‌ 27- శనివారం: వెస్టిండీస్‌ vs క్వాలిఫయర్‌, బ్రిస్టల్‌ కౌంటీ గ్రౌండ్‌

జూన్‌ 27- శనివారం: ఇంగ్లండ్‌ vs న్యూజిలాండ్‌, ది ఓవల్‌

జూన్‌ 28- ఆదివారం: సౌతాఫ్రికా vs క్వాలిఫయర్‌, లార్డ్స్‌ క్రికెట్‌ గ్రౌండ్‌.

జూన్‌ 28- ఆదివారం: ఆస్ట్రేలియా vs ఇండియా, లార్డ్స్‌ క్రికెట్‌ గ్రౌండ్‌.

జూన్‌ 30- మంగళవారం: సెమీ ఫైనల్‌ 1- ది ఓవల్‌

జూలై 2- గురువారం: సెమీ ఫైనల్‌ 2- ది ఓవల్‌

జూలై 5- ఆదివారం: ఫైనల్‌, లార్డ్స్‌ క్రికెట్‌ గ్రౌండ్‌.

