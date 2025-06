ఆసీస్‌ విధ్వంసకర ఆటగాడు గ్లెన్‌ మ్యాక్స్‌వెల్‌ చాన్నాళ్ల తర్వాత తన స్థాయికి తగ్గ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. మేజర్‌ లీగ్‌ క్రికెట్‌-2025 ఎడిషన్‌లో వాషింగ్టన్‌ ఫ్రీడంకు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న అతను.. ఇవాళ (జూన్‌ 18) లాస్‌ ఏంజెలెస్‌ నైట్‌రైడర్స్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో విధ్వంసకర శతకంతో (48 బంతుల్లో) విరుచకుపడ్డాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో మ్యాక్సీ రికార్డు స్థాయిలో 13 సిక్సర్లు బాదాడు.

ALL THE 13 SIXES & 2 FOURS BY MAXWELL IN HIS 106*(49) KNOCK IN MLC 🤯 pic.twitter.com/ZjBVw4KKqh

— Johns. (@CricCrazyJohns) June 18, 2025