సెంచరీలు మరిగిన 'కోహ్లి' పులి వేట మొదలైంది.. ప్రతి 4-7 రోజులకోసారి వెటాడ్తది..!

Wasim Jaffer On Virat Kohli: తిరువనంతపురం వేదికగా శ్రీలంకతో జరిగిన మూడో వన్డేలో విధ్వంసకర శతకం బాదిన టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లిపై సామాన్యుల దగ్గరి నుంచి సెలబ్రిటీల వరకు ప్రశంసల వర్షం‍ కురిపిస్తున్న వేల భారత మాజీ ఓపెనర్‌ వసీం జాఫర్‌ చేసిన కొన్ని ఆసక్తికర ట్వీట్‌లు ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియాలో తెగ వైరలవుతున్నాయి. వన్డేల్లో 46వ శతకాన్ని, ఓవరాల్‌గా 74వ అంతర్జాతీయ సెంచరీ పూర్తి చేసుకుని, పలు అరుదైన రికార్డులను తన ఖాతాలో వేసుకున్న కోహ్లిని ఉద్దేశిస్తూ జాఫర్‌ ఈ రకంగా ట్వీటాడు.

"Tiger hunts every 4-7 days".

Must be true as it's been 4 days since this knock 😉 #INDvSL https://t.co/OzhCRl7sGz

