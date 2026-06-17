 టీమిండియాతో జాయిన్ అవనున్న‌ వైభ‌వ్, తిలక్‌ వర్మ | Tilak Varma-Vaibhav-To-Join-Team-India-June 22nd-Ireland-Tour | Sakshi
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టీమిండియాతో జాయిన్ అవనున్న‌ వైభ‌వ్, తిలక్‌ వర్మ

Jun 17 2026 8:16 AM | Updated on Jun 17 2026 8:57 AM

Tilak Varma-Vaibhav-To-Join-Team-India-June 22nd-Ireland-Tour

గత కొన్ని రోజులుగా త‌న ఆట‌తీరుతో హాట్‌టాపిక్‌గా మారిపోయిన వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీ లంక ఆట‌గాళ్ల‌తో గొడ‌వ వ‌ల్ల మ‌రోసారి వార్త‌ల్లో నిలిచాడు. ఇండియా-ఏ జ‌ట్టు త‌ర‌ఫున ట్రై సిరీస్ ఆడేందుకు లంక ప‌ర్య‌ట‌నకు వ‌చ్చిన వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీ టీమిండియాతో జాయిన్ అవ్వ‌నున్నాడు. 

వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీతో పాటు యువ జ‌ట్టుకు సార‌థ్యం వ‌హిస్తున్న తిల‌క్ వ‌ర్మ కూడా జూన్ 22న చెన్నైలో భార‌త సీనియ‌ర్ జట్టుతో క‌ల‌వ‌నున్నాడు. చెన్నై నుంచి భార‌త జ‌ట్టు ఐర్లాండ్‌తో టీ20 సిరీస్ ఆడేందుకు బెల్‌ఫాస్ట్‌కు బ‌యల్దేరి వెళ్ల‌నుంది. జూన్ 21న ట్రై సిరీస్ ఫైన‌ల్ జ‌ర‌గ‌నుంది. 

ఒక‌వేళ ఇండియా-ఏ జ‌ట్టు ఫైనల్ చేరితే ఆ సిరీస్ ఫైన‌ల్ మ్యాచ్ ముగిసిన త‌ర్వాత వైభ‌వ్‌, తిల‌క్‌లు నేరుగా చెన్నైకి వ‌చ్చి జ‌ట్టుతో క‌ల‌వ‌నున్నారు. ఒక‌వేళ ఇవాళ ఆఫ్గ‌న్‌తో మ్యాచ్‌లో ఓడితే మాత్రం ఇండియా-ఏ జ‌ట్టు ఇంటిబాట ప‌ట్ట‌నుంది.

 

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