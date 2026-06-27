 టాస్‌ గెలిచి ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకున్న మెదక్‌ | TG20 League 2026: Hyderabad E Champions vs Medak Falcons Updates | Sakshi
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టాస్‌ గెలిచి ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకున్న మెదక్‌

Jun 27 2026 2:16 PM | Updated on Jun 27 2026 2:38 PM

TG20 League 2026: Hyderabad E Champions vs Medak Falcons Updates

టాస్‌ గెలిచి ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకున్న మెదక్‌
టీజీ20 లీగ్‌ 2026లో భాగంగా ఇవాళ (జూన్‌ 27) మధ్యాహ్నం జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో మెదక్‌ ఫాల్కన్స్‌, హైదారాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్‌ జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో మెదక్‌ ఫాల్కన్స్‌ జట్టు టాస్‌ గెలిచి తొలుత ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకుంది.

తుది జట్లు..
మెదక్‌ ఫాల్కన్స్‌: శృంజిత్‌ రెడ్డి, నమన్‌ అగర్వాల్‌, సాయి వరుణ్‌ ఎర్రమ్‌, రవితేజ (కెప్టెన్‌), నౌమాన్‌ అహ్మద్‌, ఇషాన్‌ శర్మ, విక్రమ్‌ నాయక్‌ గుగులోత్‌, బన్నీ జగం​, అహ్వినన్‌ రామ్‌, సయ్యద్‌ ఘాజీ అబ్బాస్‌, కార్తికేయ కాక్‌

హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంప్స్‌: అభిరథ్‌ రెడ్డి (కెప్టెన్‌), సాయి వికాస్‌ రెడ్డి, అన్విత్‌ రెడ్డి, షణ్ముఖ అశ్విన్‌, గణేశ్‌ గడుగు, నితిన్‌ నాయక్‌, అర్వింద్‌, అజయ్‌ దేవ్‌ గౌడ్‌, ప్రణవ్‌ వర్మ, అఖిల్‌ రాథోడ్‌, శ్రీనికేత్‌

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