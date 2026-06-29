 నల్గొండతో మ్యాచ్‌.. పాలమూరు బ్యాటింగ్‌ | TG20 League 2026 ANK vs PAS: Nalgonda Won Toss Update Result | Sakshi
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నల్గొండతో మ్యాచ్‌.. పాలమూరు బ్యాటింగ్‌

Jun 29 2026 2:25 PM | Updated on Jun 29 2026 2:37 PM

TG20 League 2026 ANK vs PAS: Nalgonda Won Toss Update Result

తెలంగాణ టీ20 (టీజీ20)- 2026 లీగ్‌లో భాగంగా సోమవారం నల్గొండ నైట్స్‌- పాలమూరు స్ట్రైకర్స్‌ ముఖాముఖి తలపడుతున్నాయి. ఉప్పల్‌లోని రాజీవ్‌ గాంధీ అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో టాస్‌ గెలిచిన నల్గొండ తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది. దీంతో పాలమూరు బ్యాటింగ్‌కు దిగింది.

తుదిజట్లు
పాలమూరు
ప్రజ్ఞయ్‌ రెడ్డి (కెప్టెన్‌, వికెట్‌ కీపర్‌), విఘ్నేశ్‌ రెడ్డి అనుముల, చైతన్య రెడ్డి, కరణ్‌ యాదవ్‌, రోహిత్‌ రాయుడు, ఎండీ షాదాబ్‌ అహ్మద్‌, ఎండీ ఆఫ్రిది అహ్మద్‌, రతన్‌ తేజ, రిషభ్‌ బస్లాస్‌, నిపుణ్‌ రెడ్డి, ఎండీ అజారుద్దీన్‌

నల్గొండ
రాహుల్‌ బుద్ధి (కెప్టెన్‌), అనికేత్‌ రెడ్డి, హర్షవర్దన్‌ సింగ్‌ (వికెట్‌ కీపర్‌), గౌరవ్‌ రెడ్డి, జశ్వంత్‌ మోటే, పి. నితీశ్‌ రెడ్డి, ఎండీ అఫ్రాజ్‌ అహ్మద్‌, దివేశ్‌ సింగ్‌, వరుణ్‌ గౌడ్‌, రక్షన్‌ రెడ్డి, నిశాంత్‌ సరాను.

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