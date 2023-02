మినీ ఐపీఎల్‌గా పరిగణించబడే సౌతాఫ్రికా టీ20 లీగ్‌ ఇనాగురల్‌ ఎడిషన్‌ టైటిల్‌ను సన్‌రైజర్స్‌ ఈస్ట్రన్‌ కేప్‌ టీమ్‌ హస్తగతం చేసుకుంది. ప్రిటోరియా క్యాపిటల్స్‌తో ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 12) జరిగిన ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ ఈస్ట్రన్‌ కేప్‌ 4 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొం‍దింది. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ప్రిటోరియా క్యాపిటల్స్‌.. 19.3 ఓవర్లలో 135 పరుగులు మాత్రమే చేసి ఆలౌటైంది.

CHAMPIONS‼️‼️‼️@SunrisersEC are the winners of the inaugural #Betway #SA20 🏆

The title is heading to Gqeberha‼️@Betway_India pic.twitter.com/ODHLNdtQke

— Betway SA20 (@SA20_League) February 12, 2023