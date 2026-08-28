కరేబియన్ ప్రీమియర్ లీగ్-2026లో జమైకా కింగ్స్మెన్ తిరిగి గెలుపు బాట పట్టింది. గురువారం వార్నర్ పార్క్ వేదికగా సెయింట్ కిట్స్ అండ్ నెవిస్ పేట్రియాట్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 11 పరుగుల తేడాతో జమైకా విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన జమైకా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 182 పరుగుల భారీ స్కోర్ సాధించింది.
జమైకా ఇన్నింగ్స్లో పాక్ స్టార్ ఓపెనర్ సైమ్ అయూబ్ విధ్వంసకర సెంచరీతో చెలరేగాడు. మిగితా బ్యాటర్లు పెద్దగా ఆకట్టుకోపోయినప్పటికి అయూబ్ మాత్రం ప్రత్యర్ధి బౌలర్లను ఉతికారేశాడు. 58 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 8 సిక్స్లతో 102 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. సెయింట్ కిట్స్ బౌలర్లలో నసీం షా, హసరంగా, మెకాయ్ తలా రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు.
అనంతరం లక్ష్య చేధనలో సెయింట్ కిట్స్ 6 వికెట్ల నష్టానికి 171 పరుగులకే పరిమితమైంది. అండ్రీ ఫ్లెచర్(55) టాప్ స్కోరర్గా నిలవగా.. జాసన్ హోల్డర్(34), దసన్ శనక(35) ఆఖరిలో మెరుపులు మెరిపించారు. అయినప్పటికి మిగితా ప్లేయర్ల నుంచి పెద్దగా సహకరం లేకపోవడంతో పేట్రియాట్స్ ఓటమి చవిచూసింది.
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