ముంబై: జాతీయ క్రీడా దినోత్స‌వం సంద‌ర్భంగా క్రికెట్ దిగ్గజం స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్ యువ‌త‌కు సందేశం ఇచ్చాడు. క్రీడలను ఓ అల‌వాటుగా మార్చుకోవాల‌ని, అత్యంత క‌ఠిన ప‌రిస్థితుల్లో అవి న‌మ్మ‌కాన్ని, సంతోషాన్ని ఇస్తాయ‌ని, నిత్యం ఏదో ఒక క్రీడను ఆడుతూ మీతో పాటు మీ చట్టుపక్కల వాళ్లను కూడా ఆనందంగా ఉంచండి అంటూ మాస్ట‌ర్ ట్వీట్ చేశాడు. ప్ర‌తి ఏడాది ఆగ‌స్ట్ 29న హాకీ దిగ్గజం మేజ‌ర్ ధ్యాన్‌చంద్ జ‌యంతిని పుర‌స్క‌రించుకొని నేష‌న‌ల్ స్పోర్ట్స్ డే జ‌రుపుకుంటున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సంద‌ర్భంగా సచిన్‌ త‌న ట్వీట్‌తోపాటు పిల్ల‌ల‌తో క‌లిసి క్రికెట్ ఆడుతున్న వీడియోను షేర్ చేశాడు.

Sport brings hope and joy even in the most challenging circumstances. This #NationalSportsDay, make playing a habit. Keep ourselves and those around us happy. pic.twitter.com/LUMF2N4wUx

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 29, 2021