ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌లో రాఫెల్ నాదల్ చరిత్ర సృష్టించాడు. క్లే కోర్టుల్లో ఎదురులేని నాదల్ రికార్డు స్థాయిలో 14వ సారి ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ ఛాంపియన్‌గా నిలిచాడు. ఆదివారం రోలాండ్ గారోస్ స్టేడియంలో జరిగిన ఫైనల్లో నాదల్ 6-3, 6-3, 6-0తో నార్వే ఆటగాడు కాస్పర్ రూడ్ ను చిత్తు చేశాడు. తొలి సెట్‌ నుంచే నాదల్‌ వ్యాలీలు, రిటర్న్ లు, డ్రాప్ షాట్లతో రూడ్‌పై పూర్తి అధిపత్యం చెలాయించాడు.

ఇక ఓవరాల్‌గా ఇది నాదల్ కు 22వ గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్ కావడం గమనార్హం. అదే విధంగా ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ గెలిచిన అత్యంత వయస్కుడిగా కూడా నాదల్(36) చరిత్రలో నిలిచాడు. ఇక తన కెరీర్‌లో నాదల్‌కు ఇది 22వ గ్రాండ్ స్లామ్ కావడం విశేషం. మరోవైపు ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో నాదల్ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ గెలిచిన సంగతి తెలిసిందే.

Find someone who looks at you the way Rafa looks at the Coupe des Mousquetaires 🥰#RolandGarros pic.twitter.com/2ajSJ4aPyb

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022