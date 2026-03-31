Sheetal Devi: ప్రతిభకు పురస్కారం

Mar 31 2026 10:22 AM | Updated on Mar 31 2026 10:33 AM

Para Athlete Sheetal Devi Wins World Archery Para Archer of the Year

ప్రపంచ ఉత్తమ పారా ఆర్చర్‌గా శీతల్‌ దేవి ఎంపిక

లుసానే: భారత మహిళా పారా ఆర్చర్‌ శీతల్‌ దేవి ప్రతిభకు ప్రపంచ పురస్కారం దక్కింది. భుజాల నుంచే రెండు చేతులు లేని ఈ కశీ్మరి ఆర్చర్‌ అంతర్జాతీయ పారా క్రీడల్లో సత్తాచాటుతోంది. దీంతో 2025 ఏడాదికి సంబంధించి ప్రపంచ ఆర్చరీ ప్రకటించిన ‘పారా ఆర్చర్‌ ఆఫ్‌ ద ఇయర్‌’ అవార్డు శీతల్‌ దేవికి దక్కింది. 

గతేడాది గ్వాంగ్జూ (దక్షిణ కొరియా)లో జరిగిన ప్రపంచ పారా ఆర్చరీ చాంపియన్‌షిప్‌లో ఆమె అసాధారణ ప్రదర్శనతో స్వర్ణ పతకం సాధించింది. ఇందులో బరిలోకి దిగిన ఆమె అసలు చేతులే లేని ఏకైక మహిళా ఆర్చర్‌... వ్యక్తిగత కాంపౌండ్‌ ఈవెంట్‌లో చేతులుండి వైకల్యమున్న ప్రపంచ స్థాయి పారా ఆర్చర్లను ఢీకొట్టి మరీ విజేతగా నిలిచింది. 

తన కాలి వేళ్లు, భుజం సాయంతో విల్లును లక్ష్య బిందువుపై ఎక్కుపెట్టే ప్రతిభ చూపరుల్ని ఇట్టే ఆకట్టుకుంటుంది. ఒకసారి ఆమె పోటీ మొదలైతే ప్రేక్షకులెవరూ కనులు తిప్పుకోనివ్వని నైపుణ్యం ఆమె సొంతం. ఈ నైపుణ్యంతోనే అంతర్జాతీయ ఈవెంట్లలో పతకాల్ని సాధిస్తున్న శీతల్‌కు వార్షిక అవార్డుల రేసులో ప్రపంచ ఆర్చరీ పట్టం కట్టింది. ‘పారా ఆర్చర్‌ ఆఫ్‌ ద ఇయర్‌’ అవార్డుకు ఎంపిక చేసింది. 

కొరియాలో జరిగిన ఆర్చరీ పోటీల్లో ఆమె కేవలం ఒక స్వర్ణంతోనే సరిపెట్టుకోలేదు... మహిళల టీమ్‌ ఈవెంట్‌లో రజతం, మిక్స్‌డ్‌ టీమ్‌లో కాంస్యం సాధించింది. ప్రపంచ ఆర్చరీ అవార్డులకు నామినేట్‌ కావడం ఇప్పుడు పురస్కారానికి ఎంపికవడం చాలా సంతోషాన్ని
చి్చందని, వ్యక్తిగతంగా ఈ అవార్డు తన గుండెను తాకిందని శీతల్‌ దేవి భావోద్వేగంతో సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేసింది. 

పారిస్‌లో జరిగిన పారాలింపిక్స్‌లోనూ ఈ కశ్మీరీ ఆర్చర్‌ సత్తా చాటుకుంది. ఆమె మిక్స్‌డ్‌ టీమ్‌ ఈవెంట్‌లో కాంస్యం నెగ్గింది. 2022 పారా ఆసియా క్రీడల్లో వ్యక్తిగత ఈవెంట్‌లో రజతం, 2023 ఆసియా చాంపియన్‌íÙప్‌లో రజతం గెలుచుకుంది. ప్రపంచ ఆర్చరీలో ఈ తరహా అవార్డుల్ని 2011లో ప్రారంభించారు. అసాధారణ నైపుణ్యం కనబరిచిన ఆర్చర్లు, పారా ఆర్చర్ల ఘనతను గుర్తించడమే ఈ అవార్డుల ముఖ్య ఉద్దేశం.    

చదవండి: ‘మ్యాచ్ ఓటమి బాధ కలిగించలేదు’

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : మధ్యాహ్నం భానుడి భగభగలు...సాయంత్రం వరుణుడి పలకరింపు (ఫొటోలు)
photo 2

‘రాకాస’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

కిరణ్‌ అబ్బవరం ‘చెన్నై లవ్‌ స్టోరీ’ సాంగ్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ఏపీలో ఉన్న ఈ అద్భుతమైన గుహ గురించి మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

గ్రీన్‌ అవుట్‌ఫిట్‌లో ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Iran Drone Attacks On Kuwait Oil Tanker At Dubai Port 1
Video_icon

చమురు ట్యాంకర్ పై డ్రోన్లతో ఇరాన్ దాడి.. నౌకలో 24 మంది సిబ్బంది
RR Win Against CSK IPL 2026 3rd Match 2
Video_icon

చెన్నై చిత్తు.. రాయల్స్ రాజసం
Big Shock To MLA Madhavi Reddy Protocol Controversy 3
Video_icon

MLA మాధవి రెడ్డికి ఘోర అవమానం
YS Jagan Fan Hoists YSRCP Flag on Himalayan Peak 4
Video_icon

YSRCP జెండా రెపరెపలు.. హిమాలయ శిఖరమంత జగన్ అభిమానం
TDP Leader Accuses Kurnool MLA of Demanding Rs 50 Lakh 5
Video_icon

ఇల్లు కట్టాలంటే రూ.50 లక్షలు లంచం ఆదోని ఎమ్మెల్యే అవినీతి బాగోతం
