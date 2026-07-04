పావెల్‌ విధ్వంసం.. కేవలం 27 బంతుల్లో..!

మేజర్ లీగ్ క్రికెట్ (MLC) 2026లో భాగంగా టెక్సాస్ సూపర్ కింగ్స్ (TSK)తో జరిగిన మ్యాచ్లో లాస్ ఏంజెలెస్ నైట్రైడర్స్ (LAKR) ఆటగాడు రోవ్మన్ పావెల్ చెలరేగిపోయాడు. కేవలం 27 బంతుల్లోనే 6 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్ల సాయంతో 73 పరుగులు చేసి విధ్వంసం సృష్టించాడు.
అతడికి ఓపెనర్ కొలిన్ మున్రో (42 బంతుల్లో 55 నాటౌట్; 2 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) సహకరించడంతో సూపర్ కింగ్స్ నిర్దేశించిన 174 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నైట్రైడర్స్ మరో 8 బంతులు మిగిలుండగానే (4 వికెట్ల నష్టానికి) ఊదేసింది (6 వికెట్ల తేడాతో గెలుపు). పావెల్ ఒంటిచేత్తో నైట్రైడర్స్ను విజయతీరాలకు చేర్చాడు.
ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన సూపర్ కింగ్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 173 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ సాయితేజ ముక్కమల్ల 55 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్ల సాయంతో 80 పరుగులు చేసి ఇన్నింగ్స్కు బలమైన పునాది వేశాడు. అతడికి మరో ఎండ్ నుంచి పెద్దగా సహకారం లభించికపోయినా స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు.
ఆఖర్లో వియాన్ ముల్దర్ (16 బంతుల్లో 29 నాటౌట్; 2 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు) బ్యాట్ ఝులిపించడంతో సూపర్ కింగ్స్ గౌరవప్రదమైన స్కోర్ చేసింది. మిగతా ఆటగాళ్లలో డుప్లెసిస్ (14), రిలీ రొస్సో (2), ఫెరియెరా (2) నిరాశపరిచారు. షుభమ్ రంజనే (30 బంతుల్లో 28) ఓ మోస్తరు పరుగులు చేసినా బంతులు వృధా చేశాడు.
సూపర్ కింగ్స్పై నైట్రైడర్స్ గెలుపుతో మేజర్ లీగ్ క్రికెట్ 2026 పాయింట్ల పట్టిక మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. ప్రస్తుతం టోర్నీలోని ఆరు జట్లూ సమానంగా ఆరు పాయింట్లతో నిలవడం పోటీని ఉత్కంఠభరితంగా మార్చింది.