Medvedev Fined 12000 USD: ఆస్ట్రేలియన్‌ ఓపెన్‌ 2022 సెమీఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ సందర్భంగా చైర్‌ అంపైర్‌ను బూతులు తిట్టిన ప్రపంచ నెంబర్‌ 2 ఆటగాడు డానిల్‌ మెద్వెదెవ్‌(రష్యా)కు భారీ జరిమానా విధించారు టోర్నీ నిర్వాహకులు. క్రీడా స్పూర్తికి విరుద్ధంగా అంపైర్‌పై అనవసరంగా నోరు పారేసుకున్నాడన్నకారణంగా మెద్వెదెవ్‌కు 12000 యూఎస్‌ డాలర్లు ఫైన్‌ వేస్తున్నట్లు వారు పేర్కొన్నారు.

One set all in #AusOpen semi-final and Daniil Medvedev has completely lost his head as he goes onto call the umpire a “small cat” 😂

He has a point though, this isn’t the first time Stefanos Tsitsipas has been accused of cheating by receiving coachingpic.twitter.com/Be0h2R7uCZ

— Alex ⚒ (@AlexSmith_123) January 28, 2022