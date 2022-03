Maxwell Tamil Wedding: ఆస్ట్రేలియా స్టార్ క్రికెటర్‌, రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు కీలక ఆటగాడు గ్లెన్ మ్యాక్స్‌వెల్.. తన ప్రేయసి విని రామన్‌ను ఈ నెల 18న క్రైస్తవ సంప్రదాయంలో పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఈ జంట మరోసారి భారతీయ (తమిళ) సంప్రదాయంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. మార్చి 27న జరిగిన ఈ కార్యక్రమం అతికొద్ది మంది బంధువుల సమక్షంలో జరిగినట్లు సమాచారం. ఈ వివాహ కార్యక్రయానికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది.

Glen Maxwell... Wedding in Chennai. He married an Iyengar girl from Chennai! Tamil tradition 😁😁@sreeramjvc @sumanthraman pic.twitter.com/kKEwVCeZIq

— Kathir🇮🇳 (@kathirdada) March 28, 2022